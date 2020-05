KC Girls Prep expands enrollment to sixth-graders

By Angie Baldelomar

Kansas City Girls Preparatory Academy has added a new grade level to its enrollment list.

The first all-girls public school that opened its doors in August 2019 is enrolling fifth- and sixth-graders.

After a year as a school, Tara Haskins, KC Girls Prep school leader, said this first year has been a “learning experience.”

“If our girls know that this is a place where they have sisterhood and our community and parents know they are working in partnership with their daughters’ teachers, if we only get that right as a first-year school, that will just set us up for success,” she said.

It also was an unusual year, with the COVID-19 pandemic making the instruction online the past few months.

“We did prioritize putting technology in kids’ hands,” she said.

The school made sure every student had a Chromebook to access educational materials.

At KC Girls Prep, establishing a community and building relationships are at the core of their values, Haskins said, particularly focusing on sisterhood.

“We need to have an all-girls school because it’s teaching our girls to develop a critical lens to be OK with questioning but most importantly for them to write their own stories and to feel safe to write their own stories,” she said.

At the core also is an emphasis on parent-teacher relationships.

“We know trust takes time,” she said. “(For the fall), we’re still planning how we can fine-tune our relationship and continue to grow the relationships with our families.”

Haskins’ position as a school leader is the equivalent of the role of a principal in other schools.

“It’s the mindset of that you are genuinely leading with the values and the commitments and things that you want not just your staff but your kids to have,” she said.

The school has an open enrollment policy. That means students do not need to take any test to be admitted. There also is no tuition.

“I fundamentally believe that the power of education should not be limited by what you have access to,” Haskins said.

The school also can provide more information in Spanish. For anyone seeking more information, call (816) 268-2573 or visit www.kcgpa.org.

KC Girls Prep amplía la inscripción a alumnos de sexto grado

La academia Kansas City Girls Prep ha agregado un nuevo nivel de grado a su lista de inscripciones.

La primera escuela pública para niñas que abrió sus puertas en agosto de 2019 está inscribiendo estudiantes de quinto y sexto grado.

Después de un año como escuela, Tara Haskins, líder de la escuela KC Girls Prep, dijo que este primer año ha sido una “experiencia de aprendizaje”.

“Si nuestras niñas saben que este es un lugar donde tienen hermandad y nuestra comunidad y los padres saben que están trabajando en colaboración con los maestros de sus hijas, si sólo eso hacemos bien como escuela de primer año, eso nos preparará para el éxito”, dijo.

También fue un año inusual, con la pandemia de COVID-19 haciendo que la instrucción sea en línea en los últimos meses.

“Priorizamos poner la tecnología en manos de los niños”, dijo.

La escuela se aseguró de que cada estudiante tuviera una Chromebook y acceso a internet para acceder a materiales educativos.

En KC Girls Prep, establecer una comunidad y construir relaciones son el núcleo de sus valores, dijo Haskins, particularmente enfocándose en la hermandad.

“Necesitamos tener una escuela sólo para niñas porque les está enseñando a nuestras niñas a desarrollar una lente crítica para aceptar las preguntas, pero lo más importante es que escriban sus propias historias y se sientan seguras para escribir sus propias historias”, dijo.

Al centro de todo también hay un énfasis en las relaciones entre padres y maestros.

“Sabemos que la confianza toma tiempo”, dijo. “(Para el otoño), todavía estamos planeando cómo podemos afinar nuestra relación y continuar haciendo crecer las relaciones con nuestras familias”.

La posición de Haskins como líder de la escuela es el equivalente al papel de director(a) en otras escuelas.

“Es la mentalidad de que estás liderando genuinamente con los valores y los compromisos y las cosas que quieres no solo que tu personal sino que tus hijos tengan”, dijo.

La escuela tiene una política de inscripción libre. Eso significa que los estudiantes no necesitan tomar ningún examen para ser admitidos. Tampoco hay matrícula.

“Creo fundamentalmente que el poder de la educación no debe estar limitado por lo que tiene acceso”, dijo Haskins.

La escuela también puede proporcionar más información en español. Para cualquiera que busque más información, llame al (816) 268-2573 o visite www.kcgpa.org.