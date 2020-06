Wonderful World: Discover Managua

By Tom Sawyer

Welcome tourists! In this edition, we have to talk about the city capital of a Central American country, which is also the biggest city in said country and one of the biggest in all of Central America. We are talking about Managua, Nicaragua. The city was founded in 1819 as a village. It became a city in 1846 and was declared the country’s capital in 1852. The city has almost 1.5 million of inhabitants while its metropolitan area surpasses 2 million people.

The city had to be widely rebuilt after suffering through two huge earthquakes in its history: One in 1931 and the second one in 1972. Very few buildings remained standing after these devastating natural disasters.

Round-trip flights from Kansas to Managua have an average cost of $800 and have at least one layover. The best way to get around the city is by foot since there are many streets that do not have visible names so it is easier to get lost in a rental car. The bus system is not recommended so the other option is getting a taxi. If you do get a taxi, make sure to agree on the trip cost before getting into the car. The average cost of lodging in a 3-star hotel is $40 per night and in a 5-sar hotel of $150 per night. As for Nicaraguan food, it is very centered around pre-Columbian era, but after the Spanish colonization, both types of cuisine in which corn is the main ingredient got mixed together. I invite you try the “gallo pinto” which is fried rice accompanied with red beans cooked with vegetables and spices. Another traditional dish is the “indio viejo”, which is beef cooked with onion and garlic besides corn tortillas. You add orange juice to this and it is served like soup. For beverage, I recommend you try the chicha, which is a corn-based liquor. The average cost of a full meal is $11, with dessert included.

The places you should not miss during your next visit to Managua are:

*Oriental Market of Managua: it is the largest market in all Central America. It has almost 25 hectares of halls full of shops of clothing, arts and craft, food, tobacco, coffee and more. It is undoubtedly an excellent place to learn a little more about the lifestyle of residents in the city.

*El Chocoyero National Park: located 25 km from downtown. It is a wonderful place that features two beautiful waterfalls and hundreds of green parrots that will go with you through the different trails. Here you can also go camping, if you wish. Entry cost is $3.

*New Cathedral of Managua: officially called the Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. This cathedral has more than 60 domes and a great fusion of architectural styles among which the Romantic and the Arab stand out, giving it a certain similarity to a mosque.

*Huellas de Acahualinca Archaeological Museum: located very close to the port. Here you can enjoy some of the found vestiges of the ancient pre-Columbian city that previously inhabited this city.

*National Museum of Nicaragua: like the archaeological museum, it has a great variety of pieces from the pre-Columbian era, but here you can also see some of the ceramics, sculptures and skeletons of these ancient settlers.

*Port Salvandor Allende: here is a famous outdoor plaza from which you can enjoy Lake Xolotlán. In this long walk, you will find a large number of bars, national and international restaurants and you can also purchase boat trips on the lake Xolotlán.

*Hippos Zone: one of the best areas to have fun at night. This site has the best seafood restaurants, many street exhibitions of both visual and auditory art. You can also enjoy a wide variety of rock, jazz and other concerts.

I recommend you carry cash with you, either in local currency or in dollars since not all the establishments take cards and there are not many ATMs to get cash.

Without more for the moment, I say goodbye not before wishing you remain healthy and stay home until the health and safety measures allow us to resume a normal lifestyle. Greetings!

Conoce Managua

Bienvenidos turistas, en esta edición nos toca hablar de la capital de un país centroamericano, siendo la ciudad más grande de dicho país y una de las más grandes de todo Centroamérica: nos referimos a Managua, Nicaragua. La ciudad fue fundada en el año de 1819 como villa, pasó a ser ciudad en el año de 1846 y declarada capital de la nación en 1852. La ciudad cuenta con cerca de 1.5 millones de habitantes mientras que su área metropolitana rebasa los 2 millones de habitantes.

La ciudad tuvo que ser ampliamente reconstruida luego de sufrir dos fuertes temblores a lo largo de la historia, el primero en 1931 y el segundo en 1972. Son muy pocos los edificios que lograron mantenerse de pie luego de estos devastadores desastres naturales.

Los vuelos redondos de Kansas a Managua tienen un costo promedio de $800 y cuentan con al menos una escala. La mejor manera de moverse dentro de la ciudad es a pie ya que existen muchas calles que no cuentan con nombres visibles por lo que si rentas vehículo será más fácil perderte. El sistema de camiones es poco recomendable por lo que la otra opción es moverse en taxi para lo cual lo ideal es acordar el costo del viaje antes de subirse al automóvil. El costo promedio de hospedaje en un hotel 3 estrellas es de $40 por noche y en un hotel 5 estrellas de $150 la noche. La gastronomía nicaragüense está muy enfocada en la época precolombina, pero luego de la colonización española se combinaron varios puntos de ambas gastronomías en las que el maíz es uno de los ingredientes principales de cada comida. Te invito a que pruebes el gallo pinto el cual es arroz frito acompañado de frijoles rojos cocidos con verduras y especias. Otra comida típica es el indio viejo, el cual es carne de res cocida con cebolla y ajo además de una masa hecha a base de tortillas de maíz, a este se le agrega jugo de naranja y se sirve en forma de caldo. Como bebida te recomiendo pruebes la chicha que es una bebida embriagante a base de maíz. El costo promedio de una comida completa es de $11 con postre incluido.

Los lugares que no deberás perderte en tu próxima visita por la ciudad de Managua son los siguientes:

*Mercado Oriental de Managua: es el mercado más grande de todo Centroamérica. Cuenta con casi 25 hectáreas de pasillos llenos de tiendas y establecimientos de café, tabaco, ropa, artesanías, comida y mucho más. Es sin duda un excelente lugar para conocer un poco el estilo de vida que tienen los residentes de esta ciudad.

*Parque Nacional El Chocoyero: se encuentra a 25 km del centro de la ciudad. Es un maravilloso recinto que cuenta con dos hermosas cascadas y cientos de loros verdes que te acompañarán por los distintos caminos de senderismo que aquí se encuentran, en este sitio se puede acampar si así lo deseas. El costo de entrada es de $3.

*Nueva Catedral de Managua: llamada oficialmente como Catedral Metropolitana de la Purísima Concepción. Esta catedral cuenta con más de 60 cúpulas y con una gran fusión de estilos arquitectónicos entre los que destacan el romántico y el árabe por lo que le dan una cierta similitud con una mezquita.

*Museo Arqueológico Huellas de Acahualinca: se encuentra muy cerca del puerto. Aquí podrás disfrutar de algunos de los vestigios encontrados de la antigua ciudad precolombina que antes habitaba esta ciudad.

*Museo Nacional de Nicaragua: al igual que el museo arqueológico cuenta con una gran variedad de piezas de la época precolombina pero aquí además podrás conocer algunas de las cerámicas, esculturas y osamentas de estos antiguos pobladores.

*Puerto Salvador Allende: aquí se encuentra una famosa plaza exterior desde la que podrás disfrutar del lago Xolotlán. En este largo recorrido podrás encontrar una gran cantidad de bares, restaurantes nacionales e internacionales y además de distintos locales para poder adquirir viajes en barco por el lago Xolotlán.

*Zona Hippos: esta es una de las mejores zonas para divertirte de noche en la ciudad. Este sitio cuenta con los mejores restaurantes de mariscos, muchas exhibiciones callejeras tanto de arte visual como auditivo, disfruta de una gran variedad de conciertos de rock, jazz y mucho más.

Te recomiendo lleves efectivo ya sea en la moneda local o en dólares ya que no todos los establecimientos aceptan tarjetas y no son muchos los lugares para poder sacar dinero.

Sin más por el momento me despido no sin antes desearte sigas cuidando de tu salud y te mantengas en casa hasta que las medidas de sanidad nos permitan llevar el estilo de vida normal, saludos.