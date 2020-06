Experts claim catching coronavirus from touching contaminated surfaces is unlikely

By Angie Baldelomar

With coronavirus pandemic restrictions being lifted, people will touch surfaces other people have touched, including doorknobs, tabletops, and shopping bags and carts.

Many fear they will catch the virus from touching contaminated surfaces. But how likely is that?

At first, research seemed to encourage treating surface contact with a high level of seriousness. But more recent research has suggested that few people get the virus this way, according to a recent article by The New York Times.

Instead, the main transmission mechanism appears to be close contact with someone who has the virus, like talking face-to-face or sitting nearby indoors. Those are the situations that expose people to enough of a “viral load” to become infected, experts say.

“It may be possible that a person can get COVID-19 by touching a surface or object that has the virus on it and then touching their own mouth, nose, or possibly their eyes, but this isn’t thought to be the main way the virus spreads,” the U.S. Centers for Disease Control and Prevention said in a statement clarifying transmission methods in late May.

Experts claim that merely touching virus particles is not enough to become infected. People need to touch many particles — and then touch their faces. That is why it is emphasized that people wash their hands regularly and avoid touching their faces.

Objects that a small number of other people briefly touch, like groceries and shopping bags, seem to present a small risk.

“There’s a long chain of events that would need to happen for someone to become infected through contact with groceries, mail, takeout containers or other surfaces,” Julia Marcus, an infectious disease epidemiologist and assistant professor in the Department of Population Medicine at Harvard Medical School, told The New York Times. “The last step in that causal chain is touching your eyes, nose or mouth with your contaminated hand, so the best way to make sure the chain is broken is washing your hands.”

The bottom lines is, experts claim the best ways to protect oneself from getting COVID-19 — whether through surface transmission or close human contact — remain physical distancing, hand-washing, avoiding facial contact and wearing masks.

Expertos afirman que es poco probable contraer coronavirus al tocar superficies contaminadas

Con el levantamiento de las restricciones de la pandemia de coronavirus, las personas tocarán las superficies que otras personas han tocado, incluidos los pomos de las puertas, las mesas y las bolsas y carros de compras.

Muchos temen que contraerán el virus al tocar superficies contaminadas. Pero, ¿qué tan probable es eso?

Al principio, investigaciones parecían alentar el tratamiento del contacto superficial con un alto nivel de seriedad. Pero investigaciones más recientes han sugerido que pocas personas contraen el virus de esta manera, según un artículo reciente de The New York Times.

En cambio, el mecanismo principal de transmisión parece ser el contacto cercano con alguien que tiene el virus, como hablar cara a cara o sentarse cerca en el interior. Según expertos, esas son las situaciones que exponen a las personas a una “carga viral” suficiente para infectarse.

“Es posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene el virus y luego tocarse la boca, la nariz o posiblemente los ojos, pero no se cree que esta sea la forma principal en que el virus se propaga”, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en un comunicado que aclara los métodos de transmisión a fines de mayo.

Los expertos afirman que simplemente tocar partículas de virus no es suficiente para infectarse. Las personas necesitan tocar muchas partículas y luego tocar sus caras. Es por eso que se enfatiza que las personas se laven las manos regularmente y evitan tocarse la cara.

Los objetos que un pequeño número de personas tocan brevemente, como comestibles y bolsas de compras, parecen presentar un riesgo pequeño.

“Hay una larga cadena de eventos que tendrían que ocurrir para que alguien se infecte a través del contacto con alimentos, correo, recipientes para llevar u otras superficies”, Julia Marcus, epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora asistente en el Departamento de Medicina de la Población de Harvard Medical. Escuela, le dijo al New York Times. “El último paso en esa cadena causal es tocarse los ojos, la nariz o la boca con la mano contaminada, por lo que la mejor manera de asegurarse de que la cadena esté rota es lavarse las manos”.

En pocas palabras, los expertos afirman que las mejores maneras de protegerse de COVID-19, ya sea a través de la transmisión superficial o el contacto humano cercano, son mantener la distancia física, lavarse las manos, evitar el contacto facial y usar tapabocas.