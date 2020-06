A third of Americans engaged in risky cleaning behaviors, CDC survey finds

By Roberta Pardo

About a third of Americans have used a risky cleaning practice to stop the spread of the novel coronavirus (COVID-19), a recent survey by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention revealed (CDC).

Some unsafe practices revealed by the survey, which was published June 5, include people putting bleach in their food, gargling or inhaling bleach, and washing their bodies with household cleaning and disinfectant products. None of those practices are recommended by the CDC.

Most of this comes from a lack of understanding of how to safely clean and handle cleaning products.

“Participants had limited knowledge of safe preparation of cleaning and disinfectant solutions,” the CDC said.

People said they were cleaning more frequently because of the pandemic, but only about half said they knew how to clean and disinfect their home safely.

In addition, though most people knew they should keep cleaners out of the reach of children, only 54% knew that hand sanitizers also should be kept in a place out of children’s reach.

The CDC recommends people always read the instructions on cleaning products, wear gloves or other protective gear when cleaning and not mix cleaning chemicals.

The CDC will continue doing education campaigns to help people better understand how to safely clean their homes.

______________________________________________________________________________________________________________

Un tercio de estadounidenses participan en comportamientos de limpieza riesgosos, según encuesta de CDC

Alrededor de un tercio de los estadounidenses ha utilizado una práctica de limpieza arriesgada para detener la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), reveló una encuesta reciente realizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Algunas de las prácticas inseguras reveladas por la encuesta, que se publicó el 5 de junio, incluyen a personas que ponen lejía en sus alimentos, hacen gárgaras o inhalan lejía y lavan sus cuerpos con productos de limpieza y desinfectantes para el hogar. Ninguna de esas prácticas es recomendada por el CDC.

La mayor parte de esto proviene de la falta de comprensión de cómo limpiar y manipular de forma segura los productos de limpieza.

“Los participantes tenían un conocimiento limitado de la preparación segura de soluciones de limpieza y desinfección”, dijo el CDC.

Las personas dijeron que estaban limpiando con mayor frecuencia debido a la pandemia, pero sólo aproximadamente la mitad dijeron que sabían cómo limpiar y desinfectar su hogar de manera segura.

Además, aunque la mayoría de las personas sabían que deberían mantener los limpiadores fuera del alcance de los niños, sólo el 54% sabía que los desinfectantes para manos también deberían mantenerse en un lugar fuera del alcance de los niños.

El CDC recomiendan que las personas siempre lean las instrucciones sobre productos de limpieza, usen guantes u otro equipo de protección cuando limpien y no mezclen productos químicos de limpieza.

El CDC continuará haciendo campañas educativas para ayudar a las personas a comprender mejor cómo limpiar sus hogares de manera segura.