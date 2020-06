U.S. surpasses 2 million coronavirus cases

As states continue to lift restrictions, coronavirus (COVID-19) cases across the United States keep rising.

Last week, the number of confirmed cases in the country topped 2 million, according to a tracker from Johns Hopkins University. The virus has killed more than 115,000 people.

According to an influential model, daily deaths are expected to decrease through June and July, then remain stable through August before sharply rising in September.

“Even if we don’t have increasing cases, even if we keep things flat, it’s reasonable to expect that we’re going to hit 200,000 deaths sometime during the month of September,” Ashish Jha, the head of the Harvard Global Institute, told CNN. “And that’s just through September. The pandemic won’t be over in September.”

New coronavirus infections are increasing in at least 17 states, including Florida, Alabama, Oklahoma and Arizona. Although some early hot spots like New York have seen a sustained drop in new cases, COVID-19 hospitalizations have recently increased in states like Texas, Florida and Arizona.

Last week, Texas set records for COVID-19 hospitalizations, with a total of 2,153 hospitalized patients on June 10, as reported by National Public Radio (NPR). Texas was among the first states to start reopening. Gov. Greg Abbott is moving forward with plans to raise the occupancy limits for bars, restaurants and other businesses.

Florida also is seeing a surge, with more people testing positive on June 6 than on any day in the past two months. Moreover, the state has reported more than 1,000 new cases every day since June 2.

In that same vein, Arizona had reported an average of more than 1,000 new cases every day last week. The state’s health department said June 9 that only a quarter of the beds in intensive care units were available.

Public health experts are concerned people will become complacent as places nationwide continue to reopen.

“As places have been opening up, many people are taking it as a message that everything is OK and back to normal,” Dr. Bill Miller, senior associate dean for research at Ohio State University’s College of Public Health, told NPR. “I’m definitely worried that we’re going to see some upswings, maybe not everywhere, but in many places across the country.”

Health experts are urging people to follow habits to slow the spread, such as washing their hands, wearing masks and maintaining a physical distance of at least 6 feet from others.

____________________________________________________________________

Estados Unidos supera los 2 millones de casos de coronavirus

A medida que los estados continúan levantando las restricciones, los casos de coronavirus (COVID-19) en Estados Unidos siguen aumentando.

La semana pasada, el número de casos confirmados en el país superó los 2 millones, de acuerdo a un rastreador de la Universidad Johns Hopkins. El virus ha matado a más de 115,000 personas.

Según un modelo influyente, se espera que las muertes diarias disminuyan hasta junio y julio, luego se mantengan estables hasta agosto antes de aumentar bruscamente en septiembre.

“Incluso si no tenemos casos crecientes, incluso si mantenemos las cosas planas, es razonable esperar que lleguemos a 200,000 muertes en algún momento durante el mes de septiembre”, Ashish Jha, director del Harvard Global Institute, le dijo a CNN. “Y eso es sólo hasta septiembre. La pandemia no terminará en septiembre”.

Las nuevas infecciones por coronavirus están aumentando en al menos 17 estados, incluidos Florida, Alabama, Oklahoma y Arizona. Aunque algunos puntos críticos tempranos como Nueva York han visto una caída sostenida en nuevos casos, las hospitalizaciones por COVID-19 han aumentado recientemente en estados como Texas, Florida y Arizona.

La semana pasada, Texas estableció récords de hospitalizaciones por COVID-19, con un total de 2,153 pacientes hospitalizados el 10 de junio, según lo informado por National Public Radio (NPR). Texas fue uno de los primeros estados en comenzar a reabrir. El gobernador Greg Abbott está avanzando con planes para aumentar los límites de ocupación de bares, restaurantes y otras empresas.

Florida también está experimentando un aumento, con más personas con resultados positivos el 6 de junio que en cualquier otro día en los últimos dos meses. Además, el estado ha reportado más de 1,000 casos nuevos cada día desde el 2 de junio.

De igual manera, Arizona había informado un promedio de más de 1,000 casos nuevos todos los días la semana pasada. El departamento de salud del estado dijo el 9 de junio que sólo una cuarta parte de las camas en las unidades de cuidados intensivos estaban disponibles.

Los expertos en salud pública están preocupados de que las personas se vuelvan complacientes a medida que los lugares en todo el país continúen abriendo.

“A medida que los lugares se han abierto, muchas personas lo toman como un mensaje de que todo está bien y de vuelta a la normalidad”, le dijo a NPR el Dr. Bill Miller, decano asociado de investigación de la Facultad de Salud Pública de Ohio State University. “Definitivamente estoy preocupado de que veamos algunas alzas, quizás no en todas partes, pero sí en muchos lugares del país”.

Los expertos en salud están instando a las personas a seguir hábitos para disminuir la propagación, como lavarse las manos, usar máscaras y mantener una distancia física de al menos 6 pies de los demás.