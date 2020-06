COVID-19 Numbers Trending Up in Wyandotte County

Officials with the Unified Government Public Health Department (UGPHD) announced that, as of Monday, COVID-19 numbers are trending up in Wyandotte County.

Dr. Allen Greiner, Chief Medical Officer with the UGPHD, explained what this means for reopening.

“People are eager to get back to a sense of normalcy and they are starting to relax on safety measures,” said Dr. Greiner. “Unfortunately, COVID-19 is still very much a threat to our community. We are set to stay in Phase 3 of reopening until at least June 22. If we continue to see our numbers going up, we may have to extend our time in Phase 3.”

What Businesses Can Do

Businesses are responsible for keeping customers and employees safe while re-opening. They should:

*Ensure social distancing (at least six feet) between individuals and groups who do not live together.

*Ask that employees wear masks or cloth face coverings and encourage customers to do the same.

*Educate employees on how to properly wear a mask, ensuring it covers both the nose and mouth at all times.

*If employees become sick, especially with COVID-19 symptoms, they should stay home except to get tested for COVID-19 at a local testing site.

Everyone Can Make a Difference

“Everyone in our community can make a difference in helping us contain the spread of COVID-19,” said Greiner. Some things everyone should continue doing include:

*Wear a mask for cloth face covering

*Maintain at least six feet of distance between yourself and others in public

*Masks don’t replace social distancing – it’s the combination of these, plus excellent hygiene, that’s proven effective in slowing the spread of COVID-19.

*Social gatherings are limited to no more than 45 people.

*If you feel sick, visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1 to learn about COVID-19 symptoms and get information on where you can get tested.

Businesses can access the WyCo COVID-19 Business Toolkit at wycokck.org/COVID-19. Both businesses and individuals can get additional information at that site or by calling 3-1-1.

Casos de COVID-19 en aumento en el condado de Wyandotte



Oficiales del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) anunciaron que, hasta el lunes, el número de casos de COVID-19 está en aumento en el condado de Wyandotte.

El Dr. Allen Greiner, Director Médico de UGPHD, explicó lo que esto significa para la reapertura.

“La gente está ansiosa por volver a una sensación de normalidad y están comenzando a relajarse con las medidas de seguridad”, dijo el Dr. Greiner. “Desafortunadamente, el COVID-19 sigue siendo una gran amenaza para nuestra comunidad. Estamos listos para permanecer en la Fase 3 de reapertura hasta al menos el 22 de junio. Si continuamos viendo que nuestros números aumentan, es posible que tengamos que extender nuestro tiempo en la Fase 3”.

¿Qué pueden hacer las empresas?

Las empresas son responsables de mantener seguros a los clientes y empleados durante la reapertura. Ellos deberían:

*Asegurar el distanciamiento social (al menos seis pies) entre individuos y grupos que no viven juntos.

*Pedir que los empleados usen tapabocas o cubiertas de tela para la cara y alentar a los clientes a hacer lo mismo.

*Educar a los empleados sobre cómo usar un tapabocas adecuadamente, asegurándose de que cubra tanto la nariz como la boca en todo momento.

*Si los empleados se enferman, especialmente con síntomas de COVID-19, deben quedarse en casa excepto para hacerse la prueba de COVID-19 en un sitio de prueba local.

Todos pueden hacer la diferencia

“Todos en nuestra comunidad pueden hacer una diferencia al ayudarnos a contener la propagación de COVID-19”, dijo Greiner. Algunas cosas que todos deberían seguir haciendo incluyen:

*Usar un tapabocas para cubrir la cara con tela

*Mantener al menos seis pies de distancia entre usted y otras personas en público

*Los tapabocas no reemplazan el distanciamiento social: es la combinación de estas, además de una excelente higiene, lo que ha demostrado ser eficaz para frenar la propagación de COVID-19.

*Las reuniones sociales están limitadas a no más de 45 personas.

*Si se siente enfermo, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1 para conocer los síntomas de COVID-19 y obtener información sobre dónde puede hacerse la prueba.

Las empresas pueden acceder a WyCo COVID-19 Business Toolkit en wycokck.org/COVID-19. Tanto las empresas como los individuos pueden obtener información adicional en ese sitio o llamando al 3-1-1.