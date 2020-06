La columna de Jessica Piedra: Immigration offices re-open with limited staff

The Immigration office reopened in June, but soon will face severe lay-offs. They had been closed to the public since mid-March. At the same time, the government is asking up to 75 percent of workers to stay home due to a lack of funding. Now is the time to file your case before fees go up and processing times slow down.

In the Kansas City office, naturalization interviews have been scheduled first. Appointments are spread out throughout the day so that there is not a crowd in the waiting room. Masks are required, but the rest of the procedures are the same. I attended with a client last week and she passed the test and will soon be sworn in as a new US citizen!

Fingerprinting should start again in July. The immigration service has been reusing previous fingerprints for applications such as DACA and citizenship. Immigrants who have not yet been fingerprinted have had their work permits and decisions delayed. Once they are able to go in July, they can expect their cases to move forward.

Interviews for marriage based cases for permanent residency should resume sometime later in the summer. The good news is that these cases receive a work permit while we are waiting for the decision and are protected from deportation.

Meanwhile, the Immigration Service is still accepting applications. Now is the time to file for your permanent residency or citizenship. The government is threatening to apply a surcharge to filing fees later this Summer. Call us now to get your case started right away at 816-895-6363!

__________________________________________________________________________

Reapertura de oficinas de inmigración con personal limitado

La oficina de inmigración reabrió sus puertas en junio, pero pronto enfrentará despidos severos. Habían estado cerrados al público desde mediados de marzo. Al mismo tiempo, el gobierno está pidiendo que hasta el 75 por ciento de los trabajadores se queden en casa debido a la falta de fondos. Ahora es el momento de presentar su caso antes de que las tarifas aumenten y los tiempos de procesamiento disminuyan.

En la oficina de Kansas City, las entrevistas de naturalización se han programado primero. Las citas se extienden durante todo el día para que no haya una multitud en la sala de espera. Se requieren máscaras, pero el resto de los procedimientos son los mismos. ¡Asistí con un cliente la semana pasada y ella pasó la prueba y pronto jurará como nueva ciudadana estadounidense!

Las huellas digitales deberían comenzar nuevamente en julio. El servicio de inmigración ha estado reutilizando huellas digitales anteriores para aplicaciones como DACA y ciudadanía. A los inmigrantes que aún no se les tomaron las huellas digitales se les retrasaron sus permisos de trabajo y sus decisiones. Una vez que puedan ir en julio, pueden esperar que sus casos avancen.

Las entrevistas para casos basados ​​en matrimonio para residencia permanente deberían reanudarse en algún momento más tarde en el verano. La buena noticia es que estos casos reciben un permiso de trabajo mientras esperamos la decisión y están protegidos contra la deportación.

Mientras tanto, el Servicio de Inmigración sigue aceptando solicitudes. Ahora es el momento de solicitar su residencia permanente o ciudadanía. El gobierno amenaza con aplicar un recargo a las tarifas de presentación a finales de este verano. ¡Llámenos ahora para comenzar su caso de inmediato al 816-895-6363!