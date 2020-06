Trump suspends certain work visa programs through 2020

By Roberta Pardo

On Monday (June 22), President Trump signed an executive order to suspend the issuance of H-1B and other temporary work visas through year’s end.

Trump said the restrictions would ease the economic impact of the coronavirus and improve the prospects of Americans seeking employment during the pandemic.

“President Trump is focusing on getting Americans back to work as quickly as possible after we’ve suffered this hit to our economy,” a senior administration official told reporters during a call, according to CBS News.

The order will suspend H-1B visas for those in specialized fields like the technology sector and most H-2B visas for nonagricultural seasonal workers. Other programs being restricted are cultural exchange J-1 visas for au pairs and other short-term workers, visas for spouses of H-1B and H-2B holders, and L visas for companies to relocate employees to the United States.

The new restrictions will not apply to visa-holders already in the United States or those outside the country who have already been issued valid visas.

The order comes roughly two months after Trump signed an initial executive order that suspended the issuance of new green cards. Back then, he cited the need to protect American jobs amid vast unemployment because of the pandemic.

__________________________________________________________________________

Trump suspende ciertos programas de visas de trabajo hasta finales de 2020

El lunes (22 de junio), el presidente Trump firmó una orden ejecutiva para suspender la emisión de visas H-1B y otras visas de trabajo temporales hasta fin de año.

Trump dijo que las restricciones aliviarían el impacto económico del coronavirus y mejorarían las perspectivas de los estadounidenses que buscan empleo durante la pandemia.

“El presidente Trump se está enfocando en hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar lo más rápido posible después de que hayamos sufrido este golpe en nuestra economía”, dijo un alto funcionario del gobierno a los periodistas durante una llamada, según CBS News.

La orden suspenderá las visas H-1B para aquellos en campos especializados como el sector de tecnología y la mayoría de las visas H-2B para trabajadores de temporada no agrícolas. Otros programas restringidos son las visas J-1 de intercambio cultural para au pairs y otros trabajadores a corto plazo, visas para cónyuges de titulares de H-1B y H-2B, y visas L para que las empresas reubiquen a sus empleados a Estados Unidos.

Las nuevas restricciones no se aplicarán a los titulares de visas que ya se encuentran en Estados Unidos o fuera del país a quienes ya se les han emitido visas válidas.

La orden llega aproximadamente dos meses después de que Trump firmó una orden ejecutiva inicial que suspendió la emisión de nuevas tarjetas verdes. En aquel entonces, citó la necesidad de proteger los empleos estadounidenses en medio del gran desempleo debido a la pandemia.