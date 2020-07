Kansas, Missouri adjust election protocols because of pandemic

By Roberta Pardo

The Johnson County (Kansas) Election Office is encouraging residents to vote by mail for the August primaries and the November general elections.

For the first time, the county has sent out mail-in ballot applications to all registered votes.

“We’re operating in a big world of unknown in (our) elections this year because of COVID-19,” Connie Schmidt, Johnson County Election commissioner, told 41 Action News-KSHB. “Voting by mail is the safest way for the voters to participate this year.”

In Kansas, anyone can vote by mail, provided they apply. For the primary, the deadline to apply for a mail-in ballot is July 28.

Schmidt also told the news outlet that the election office had already twice the number of requests for mail-in ballots than it had in August 2018. Ballots will start being mailed out to voters on July 15.

For the November general elections, the last day to request a ballot is Oct. 27. They will begin to be mailed on Oct. 14.

Voters can even drop off their ballots on Election Day, Schmidt said.

“If they vote by mail and they are afraid to put it in the post office (at the) last minute, they can drop it off at any of the in-person voting locations or at their polling place on Election Day,” she said.

In Missouri, the state is extending absentee voting qualifications. This year, the state is allowing those who are 65 years old or older — who are at a higher risk of contracting and transmitting COVID-19 — to request an absentee ballot without requiring a notary to sign off on the request. Usually, only those confined because of an illness or the incapacitated can submit a ballot without a notary.

Absentee voting is limited to voters who meet one of six qualifications: absence on Election Day, incapacity or confinement because of an illness or a physical disability, religious beliefs, employment as an election authority, incarceration and certified participation in the SAFE at Home program.

This year, mail-in ballots also are an option. People can request them in person by 5 p.m. July 22 for the August election. The envelope must be notarized and sent back through the U.S. mail by 7 p.m. Election Day.

In response to poll worker shortages because of the pandemic, the Kansas City Election Board is teaming up with Kansas City, Missouri, Mayor Quinton Lucas and other city council members to draft an ordinance to provide paid time off to city employees who work at the polls on Election Day.

Kansas y Missouri ajustan protocolos para elecciones debido a la pandemia

La Oficina de Elecciones del Condado de Johnson (Kansas) está alentando a los residentes a votar por correo para las primarias de agosto y las elecciones generales de noviembre.

Por primera vez, el condado ha enviado solicitudes de boletas por correo a todos los votantes registrados.

“Estamos operando en un gran mundo desconocido en (nuestras) elecciones este año debido a COVID-19”, dijo Connie Schmidt, comisionada de elecciones del condado de Johnson, a 41 Action News-KSHB. “Votar por correo es la forma más segura para que los votantes participen este año”.

En Kansas, cualquiera puede votar por correo, siempre que presente su solicitud. Para las primarias, la fecha límite para solicitar una boleta por correo es el 28 de julio.

Schmidt también le dijo al medio de comunicación que la oficina electoral ya había duplicado el número de solicitudes de boletas por correo que en agosto de 2018. Las boletas comenzarán a enviarse por correo a los votantes el 15 de julio.

Para las elecciones generales de noviembre, el último día para solicitar una boleta electoral es el 27 de octubre. Comenzarán a enviarse por correo el 14 de octubre.

Los votantes también pueden dejar sus boletas el Día de las Elecciones, dijo Schmidt.

“Si votan por correo y tienen miedo de ponerlo en la oficina de correos (en el último minuto), pueden dejarlo en cualquiera de los lugares de votación en persona o en su lugar de votación el día de las elecciones”, dijo.

En Missouri, el estado está extendiendo las calificaciones para votar en ausencia. Este año, el estado está permitiendo que las personas de 65 años o más, que corren un mayor riesgo de contraer y transmitir COVID-19, soliciten una boleta en ausencia sin que un notario firme la solicitud. Por lo general, sólo los confinados debido a una enfermedad o los incapacitados pueden enviar una boleta sin notario.

La votación en ausencia se limita a los votantes que cumplen con una de las seis calificaciones: ausencia en el día de las elecciones, incapacidad o confinamiento debido a una enfermedad o discapacidad física, creencias religiosas, empleo como autoridad electoral, encarcelamiento y participación certificada en el programa SAFE at Home.

Este año, las boletas por correo también son una opción. Las personas pueden solicitarlos en persona antes de las 5 p.m. el 22 de julio para las elecciones de agosto. El sobre debe ser notariado y enviado por correo antes de las 7 p.m. el día de las elecciones.

En respuesta a la escasez de trabajadores electorales debido a la pandemia, la Junta Electoral de Kansas City se está asociando con el alcalde de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, y otros miembros del consejo municipal para redactar una ordenanza para dar tiempo libre pagado a los empleados de la ciudad que trabajan en las urnas el día de las elecciones.