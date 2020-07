Celebrating Independence Day safely & safely

Saturday is Independence Day, traditionally celebrated with backyard barbecues, concerts, festivals, park or lakeside picnics, parades, public fireworks displays with live entertainment and street fairs. Some of those time-honored observances have fallen victim to the Covid-19 pandemic; others have survived, although altered.

Al fresco dining will go on in backyards and public spaces large enough to socially distance, weather permitting. To be safe, health officials advise picnicking only with household members — those with whom we live. Concerts are cancelled, along with festivals, street fairs and live entertainment with public fireworks displays. On the Kansas side, Lenexa and Prairie Village are organizing themed “porch parades;” Prairie Village’s Villagefest will be a drive-thru event. Stillwell’s parade is still on; so is Edgerton’s community picnic.

Fort Leavenworth cancelled its popular, Independence Day celebrations. It will set off fireworks, however, but not at the typical Merritt Lake location. Since the fort’s off-limits to the public because of concerns over Covid-19, the fireworks will be launched near the intersection of Reynolds and Sherman avenues where Bell Hall once stood and explode over the Missouri River.

Several area communities still plan to host official fireworks displays. Before heading out to one, confirm that it’s still on. KMBC-TV 9 has a list of Independence Day celebrations online at https://www.kmbc.com/article/fourth-of-july-fireworks-events-information-for-kansas-city-area-2020/32948618. The station also lists a “definitive guide to fireworks use in the Kansas City metro area” at https://www.kmbc.com/article/fourth-of-july-fireworks-guide-whats-legal-in-your-kansas-city-missouri/32950310.

Remember to keep your distance. Staying at least six feet away from other people in a crowd lessens our chances of contracting Covid-19. Wear a face covering. Following the current spike in the number of new cases, some communities are now requiring individuals in public over age 2 to wear a mask covering the nose and mouth. Stay home if you’re not feeling well or have a temperature of 100.4 or higher.

Health officials trace the current spike in new coronavirus cases to Memorial Day and the coinciding relaxing of lockdowns. They’re warning of a possible rapid rise in new cases following Independence Day. In the 34 days between Memorial Day and June 28, the U.S. recorded nearly a million – 905,459 – new cases. That’s a 54.6 percent increase. During the same period, the number of deaths nationwide practically doubled from 68,998 to 125,768. In just the past two weeks, Kansas and Missouri and 29 other states have seen a precipitous upsurge in new cases.

So let’s celebrate our freedoms this Fourth of July, and let’s do it safely and sanely so that sooner rather than later we can celebrate our independence from the coronavirus.

___________________________________________________________________________

Celebrar el Día de Independencia de forma segura y sana

El sábado es el Día de la Independencia, tradicionalmente celebrado con barbacoas en el patio trasero, conciertos, festivales, picnics en parques o lagos, desfiles, exhibiciones públicas de fuegos artificiales con espectáculos en vivo y ferias callejeras. Algunas de esas celebraciones de larga data han sido víctimas de la pandemia de Covid-19; otros han sobrevivido, aunque alterados.

La cena al aire libre continuará en patios traseros y espacios públicos lo suficientemente grandes como para distanciarse socialmente, si el clima lo permite. Para estar seguros, los funcionarios de salud aconsejan hacer un picnic sólo con los miembros del hogar, aquellos con quienes vivimos. Los conciertos se cancelaron, junto con festivales, ferias callejeras y espectáculos en vivo con espectáculos públicos de fuegos artificiales. En el lado de Kansas, Lenexa y Prairie Village están organizando “desfiles de pórticos” temáticos; el Villagefest de Prairie Village será un evento drive-thru. El desfile de Stillwell todavía está en marcha; también lo es el picnic comunitario de Edgerton.

Fort Leavenworth canceló sus celebraciones populares del Día de la Independencia. Sin embargo, activará fuegos artificiales, pero no en la ubicación típica de Merritt Lake. Dado que el fuerte está fuera del alcance del público debido a las preocupaciones sobre Covid-19, los fuegos artificiales se lanzarán cerca de la intersección de las avenidas Reynolds y Sherman donde Bell Hall una vez se detuvo y explotó sobre el río Missouri.

Varias comunidades del área todavía planean albergar exhibiciones oficiales de fuegos artificiales. Antes de dirigirse a uno, confirme que todavía se vaya a llevar a cabo. KMBC-TV 9 tiene una lista de celebraciones del Día de la Independencia en línea en https://www.kmbc.com/article/fourth-of-july-fireworks-events-information-for-kansas-city-area-2020/32948618. La estación también incluye una “guía definitiva para el uso de fuegos artificiales en el área metropolitana de Kansas City” en https://www.kmbc.com/article/fourth-of-july-fireworks-guide-whats-legal-in-your-kansas -city-missouri / 32950310.

Recuerde mantener su distancia. Mantenerse al menos a seis pies de distancia de otras personas en una multitud disminuye nuestras posibilidades de contraer Covid-19. Use una cubierta para la cara. Tras el aumento actual en el número de casos nuevos, algunas comunidades ahora exigen que las personas en público mayores de 2 años usen un tapabocas que cubra la nariz y la boca. Quédese en casa si no se siente bien o si tiene una temperatura de 100.4 o más.

Los funcionarios de salud rastrean el aumento actual en los nuevos casos de coronavirus hasta el Día de los Caídos y la relajación coincidente de las órdenes de quedarse en casa. Advierten sobre un posible aumento rápido de casos nuevos después del Día de la Independencia. En los 34 días entre el Día de los Caídos y el 28 de junio, Estados Unidos registró casi un millón—905,459—de casos nuevos. Eso es un aumento del 54.6 por ciento. Durante el mismo período, el número de muertes en todo el país prácticamente se duplicó de 68,998 a 125,768. En las últimas dos semanas, Kansas y Missouri y otros 29 estados han visto un aumento vertiginoso en nuevos casos.

Así que celebremos nuestras libertades este cuatro de julio, y hagámoslo de manera segura y sensata para que más temprano que tarde podamos celebrar nuestra independencia del coronavirus.