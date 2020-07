Unified Government Public Health Department Expands COVID-19 Testing Hours

The Unified Government Public Health Department (UGPHD) now offers expanded COVID-19 testing hours Monday – Friday, 9 AM – 3 PM. This testing is available at 619 Ann Avenue in Kansas City, KS and is free of charge. No appointment is needed. Testing hours were expanded because of increased demand.

This testing site is open to people who live or work in WyCo and who either have symptoms of COVID-19, or have been exposed to COVID-19. When people arrive for testing, they will be asked for:

*Their name and contact information (phone number, address) so we can contact them with their test results

*Information on any symptoms they are having or COVID-19 exposures

*Something to show that they either live or work in Wyandotte County. Examples include:

—A utility bill, bank statement, or other piece of mail with their name and address

—Vehicle registration or insurance

—A pay stub

—A work badge

—A photo ID

—Other items clearly indicating that the person lives or works in Wyandotte County

*We do not require people to provide a government issued ID, and we do not retain any copies of a person’s proof of residence or employment in WyCo

*We ask for this because our testing resources are still limited, and the funding and supplies for our site are earmarked to serve Wyandotte County

*People who do not live or work in Wyandotte County can find other testing locations in the KC metro here: https://www.comebackkc.com/kc-covid-testing-locations/

In order to supply this expanded COVID-19 testing, some clinical services provided by the UGPHD have been put on hold for the month of July. The majority of the UGPHD’s other program areas remain in operation, with precautions put in place due to COVID-19. Wyandotte County residents can get clinical services like family planning, sexually transmitted infection (STI) services, immunizations, and laboratory services at several local safety net clinics. A list of these is available at wycokck.org, in the Public Health Department area.Please note, safety net clinic hours or procedures at these locations may have changed in response to COVID-19.

As always, for more information on COVID-19 in Wyandotte County, go to wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado expande horarios para pruebas de COVID-19

El Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés) ahora ofrece un horario ampliado para pruebas de COVID-19 de lunes a viernes de 9 a.m. a 3 p.m. Este sitio de prueba está disponible en 619 Ann Avenue en Kansas City, KS y es gratuita. No se necesita cita. Las horas de prueba se ampliaron debido a la mayor demanda.

Este sitio de prueba está abierto a todos los que viven o trabajan en el condado de Wyandotte y que tienen síntomas de COVID-19 o han estado expuestos a COVID-19. Cuando las personas lleguen para hacerse la prueba, se les preguntará:

*Su nombre e información de contacto (número de teléfono, dirección) para que podamos contactarlo con sus resultados.

*Información sobre sus síntomas o exposiciones a COVID-19.

*Alguna prueba de que vive o trabaja en el condado de Wyandotte. Algunos ejemplos incluyen:

—Factura de servicios públicos, extracto bancario u otro correo con su nombre y dirección

—Registro o seguro del vehículo.

—Un recibo de sueldo

—Una insignia de trabajo

—Una identificación con foto

—Otros artículos que indiquen claramente que la persona vive o trabaja en el condado de Wyandotte.

*No exigimos que las personas presenten una identificación emitida por el gobierno, y no conservamos ninguna copia de la prueba de residencia o empleo de una persona en el condado.

*Pedimos esto porque nuestros recursos de prueba aún son limitados, y los fondos y suministros para nuestro sitio están destinados a servir al condado de Wyandotte

*Las personas que no viven o trabajan en el condado de Wyandotte pueden encontrar otros lugares de prueba en el metro de KC aquí: https://www.comebackkc.com/kc-covid-testing-locations/.

Para poder abastecer este horario ampliado para pruebas de COVID-19, algunos servicios clínicos proporcionados por el UGPHD se han suspendido durante el mes de julio. La mayoría de las otras áreas de programas de UGPHD permanecen en operación, con precauciones establecidas debido a COVID-19. Los residentes del condado de Wyandotte pueden obtener servicios clínicos como planificación familiar, servicios de infección de transmisión sexual (ITS), vacunas y servicios de laboratorio en varias clínicas locales de redes de seguridad. Una lista de estos está disponible en wycokck.org, en el área del Departamento de Salud Pública. Tenga en cuenta que las horas o procedimientos de la red de seguridad en estos lugares pueden haber cambiado en respuesta a COVID-19.

Como siempre, para obtener más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.