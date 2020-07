Walmart to require customers in U.S. stores to wear masks

Walmart will require customers at all of its stores in the United States to wear masks beginning next week, becoming the largest retailer to mandate facial coverings as coronavirus cases continue to rise.

About 65 percent of Walmart’s more than 5,000 stores, including its Sam’s Club locations, are located in areas where there is a government mandate on face coverings. Kansas has a statewide mandate on wearing face masks since July 3.

“To help bring consistency across stores and clubs, we will require all shoppers to wear a face covering starting Monday, July 20,” Walmart U.S. chief operating officer Dacona Smith and Sam’s Club chief operating officer Lance De La Rosa said in a blog post Wednesday (July 15). “This will give us time to inform customers and members of the changes, post signage and train associates on the new protocols.”

Though most major retailers and grocers have hesitated to enact mask mandates for customers in fear of antagonizing shoppers who refuse to wear them, the worsening of the coronavirus pandemic has shifted their positions.

Other national chains have already made similar moves. Starbucks, Best Buy and Costco have announced and/or are already implementing similar policies in their stores nationwide.

Walmart said it will enforce the new policy by stationing “health ambassadors” near the entrance to remind shoppers of the requirement.

“Our ambassadors will receive special training to help make the process as smooth as possible for customers,” the company said.

Complimentary masks will be provided if shoppers don’t have one, according to the blog post.

Walmart exigirá que sus clientes usen tapabocas en sus tiendas a nivel nacional

Walmart requerirá que los clientes de todas sus tiendas en Estados Unidos usen máscaras o tapabocas a partir de la próxima semana, convirtiéndose en el minorista más grande en exigir cubiertas faciales a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando.

Alrededor del 65 por ciento de las más de 5,000 tiendas de Walmart, incluidas las ubicaciones de Sam’s Club, están ubicadas en áreas donde existe un mandato del gobierno para usar máscaras. Kansas tiene un mandato estatal para usar máscaras faciales desde el 3 de julio.

“Para ayudar a brindar consistencia en las tiendas y los clubes, exigiremos que todos los compradores usen una cubierta facial a partir del lunes 20 de julio”, dijeron el jefe de operaciones de Walmart, Dacona Smith, y el director de operaciones de Sam’s Club, Lance De La Rosa, en una publicación de blog el miércoles (15 de julio). “Esto nos dará tiempo para informar a los clientes y miembros de los cambios, publicar carteles y capacitar a los asociados sobre los nuevos protocolos”.

Aunque la mayoría de los principales minoristas y tiendas de comestibles han dudado en promulgar mandatos de máscaras para los clientes por temor a enemistarse con los compradores que se niegan a usarlos, el empeoramiento de la pandemia de coronavirus ha cambiado sus posiciones.

Otras cadenas nacionales ya han hecho movimientos similares. Starbucks, Best Buy y Costco han anunciado y/o ya están implementando políticas similares en sus tiendas en todo el país.

Walmart dijo que hará cumplir la nueva política al estacionar “embajadores de la salud” cerca de la entrada para recordar a los compradores el requisito.

“Nuestros embajadores recibirán capacitación especial para ayudar a que el proceso sea lo más fácil posible para los clientes”, dijo la compañía.

Se proporcionarán máscaras de cortesía si los compradores no tienen una, según la publicación del blog.