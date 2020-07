Trump signs memo targeting undocumented immigrants in census

By Angie Baldelomar

President Trump signed a presidential memorandum on Tuesday (July 21) that would exclude undocumented immigrants from being counted in congressional districts when district lines are redrawn in 2021.

This memo is Trump’s latest efforts to use the U.S. census as a way to advance his immigration priorities. In 2019, the Supreme Court rejected an attempt to include a citizenship question in the 2020 census.

Like many of his other moves, this attempt will likely end up in court. The American Civil Liberties Union (ACLU) has announced it will sue.

“His latest attempt to weaponize the census for an attack on immigrant communities will be found unconstitutional,” said Dale Ho, director of ACLU’s Voting Rights Project, according to multiple media outlets. “We’ll see him in court, and win, again.”

The memo comes as the 2020 census is still taking place. According to census.gov, 62.2% of the country has responded to the census, which started in March.

Convincing immigrant communities to participate has already been difficult to accomplish. Although Trump’s memo threatens to deepen fears in communities that were already wary of participating, Jessica Piedra, an immigration attorney in Kansas City, said people should still respond to the census for the “future of our community.”

“The census doesn’t ask questions about a person’s immigration status, so I do not know how this would even work,” Piedra said in a statement. “Again, the Trump administration is making announcements designed to scare our community that are not based in any reality.”

Advocacy groups have long worked to encourage immigrants to respond to the census to prevent shortfalls in funding for schools, roads and other community projects.

The courts will likely have the final say on Trump’s memorandum because the president does not have the final authority over the census. Based on Piedra’s interpretation of the constitution, she probably expects the courts to rule in favor of counting undocumented immigrants.

“The constitution says ‘persons’ and that includes everyone,” she said.

____________________________________________________________________________

Trump firma memorando que ataca a inmigrantes indocumentados en el censo

El presidente Trump firmó un memorando presidencial el martes (21 de julio) que excluiría a los inmigrantes indocumentados de ser contados en distritos del Congreso cuando las líneas de distrito se vuelvan a trazar en 2021.

Este memo es los últimos esfuerzos de Trump para utilizar el censo como una forma de avanzar en sus prioridades de inmigración. En 2019, la Corte Suprema rechazó un intento de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020.

Como muchos de sus otras movidas, este intento probablemente terminará en la corte. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha anunciado que demandará.

“Su último intento de convertir en armamento el censo para un ataque a las comunidades inmigrantes será inconstitucional”, dijo Dale Ho, director del Proyecto de Derechos de Votación de ACLU, según varios medios de comunicación. “Lo veremos en la corte y volveremos a ganar”.

El memorándum llega cuando el censo de 2020 todavía se está llevando a cabo. Según census.gov, el 62,2% del país ha respondido al censo, que comenzó en marzo.

Convencer a las comunidades de inmigrantes para que participen ya ha sido difícil de lograr. Aunque el memorando de Trump amenaza con profundizar los temores en las comunidades que ya desconfiaban de participar, Jessica Piedra, una abogada de inmigración en Kansas City, dijo que la gente aún debería responder al censo sobre el “futuro de nuestra comunidad”.

“El censo no hace preguntas sobre el estado migratorio de una persona, por lo que no sé cómo funcionaría”, dijo Piedra en un comunicado. “Una vez más, la administración de Trump está haciendo anuncios diseñados para asustar a nuestra comunidad que no se basan en ninguna realidad”.

Los grupos de defensa han trabajado durante mucho tiempo para alentar a los inmigrantes a responder al censo para evitar déficits en la financiación de escuelas, carreteras y otros proyectos comunitarios.

Es probable que los tribunales tengan la última palabra en el memorándum de Trump porque el presidente no tiene la autoridad final sobre el censo. Basado en la interpretación de Piedra de la constitución, ella probablemente espera que los tribunales decidan a favor de contar inmigrantes indocumentados.

“La constitución dice ‘personas’ y eso incluye a todos”, dijo.