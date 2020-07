Area colleges making changes for upcoming fall semester

By Angie Baldelomar

Many higher education institutions in Kansas and Missouri have released their plans to safely hold in-person classes this fall semester.

In the Kansas City area, Donnelly College in Kansas City, Kansas, announced its plans to return to in-person instruction on campus, though the term will start Aug. 31, two weeks later than previously planned.

“We are revising our courses to accommodate 50% capacity, implementing technology to allow for remote learning and considering new policies and practices which will minimize the amount of students on campus at any one time,” Lisa Stoothoff, Donnelly vice president of academic and student affairs/college dean, said in statement.

The decision to hold in-person classes comes after a student survey on distance learning said that 53% of Donnelly students prefer in-person learning.

The University of Missouri-Kansas City plans to hold most of its classes in person but will limit class size to 25% of room capacity. Doing so will require a longer school day.

The University of Kansas announced a shorter fall semester. In-person classes will begin as planned on Aug. 24. They will, however, conclude before Thanksgiving. After the holiday, there will be a study week, followed by a week of final exams, all conducted remotely. There will not be a Labor Day holiday or fall break. There will be in-person, online and hybrid classes.

Kansas State University (K-State) said it was moving the start and end dates of the semester up one week, according to a June press release. Under the adjustments, the first day of classes will be Aug. 17. The last day of in-person instruction will be Nov. 20, just before Thanksgiving break. Following the break, the rest of the semester will be online.

Through a press release, K-State also said that “operations on the K-State campus will also include limiting densities in indoor areas, including classrooms, and the continued use of social distancing, face masks and appropriate hygiene practices.”

____________________________________________________________________________

Universidades del área harán cambios para el semestre de otoño

Muchas instituciones de educación superior en Kansas y Missouri han lanzado sus planes para impartir clases en persona de manera segura este semestre de otoño.

En el área de Kansas City, Donnelly College en Kansas City, Kansas, anunció sus planes de regresar a la instrucción en persona en el campus, aunque el semestre comenzará el 31 de agosto, dos semanas más tarde de lo planeado previamente.

“Estamos revisando nuestros cursos para acomodar un 50% de capacidad, implementando tecnología para permitir el aprendizaje remoto y considerando nuevas políticas y prácticas que minimizarán la cantidad de estudiantes en el campus en cualquier momento”, Lisa Stoothoff, vicepresidenta académica y de asuntos estudiantiles/decana de la universidad, dijo en un comunicado.

La decisión de impartir clases en persona se produce después de que una encuesta estudiantil sobre educación a distancia dijera que el 53% de los estudiantes de Donnelly prefieren el aprendizaje en persona.

La Universidad de Missouri-Kansas City planea brindar la mayoría de sus clases en persona, pero limitará el cantidad de alumnos al 25% de la capacidad de las aulas. Hacerlo requerirá un día escolar más largo.

La Universidad de Kansas anunció un semestre de otoño más corto. Las clases en persona comenzarán según lo planeado el 24 de agosto. Sin embargo, concluirán antes del Día de Acción de Gracias. Después del feriado, habrá una semana de estudio, seguida de una semana de exámenes finales, todos realizados de forma remota. No habrá feriado del Día del Trabajo o descanso de otoño. Habrá clases presenciales, en línea e híbridas.

La Universidad Estatal de Kansas (K-State) dijo que adelantaría una semana las fechas de inicio y finalización del semestre, según un comunicado de prensa de junio. Según los ajustes, el primer día de clases será el 17 de agosto. El último día de instrucción en persona será el 20 de noviembre, justo antes del descanso de Acción de Gracias. Después del descanso, el resto del semestre será en línea.

A través del comunicado, K-State también dijo que “las operaciones en el campus de K-State también incluirán limitar las densidades en áreas interiores, incluidas las aulas, y el uso continuo de distanciamiento social, máscaras faciales y prácticas de higiene apropiadas”.