Wearing masks, hand washing and social distancing can stop COVID-19, study finds

By Roberta Pardo

A new study reveals that three simple behaviors could stop most of the COVID-19 pandemic, even without a vaccine or additional treatments.

If people wore masks, washed their hands regularly and kept their social distance from one another, the spread of the pandemic could be stopped, according to the study, published Tuesday (July 21) in the journal PLoS Medicine.

“A large epidemic can be prevented if the efficacy of these measures exceeds 50%,” the study reads.

The study created a new model to look at the spread of the disease and prevention efforts that could help stop it. According to the model, if governments shut down early, but no one took additional protective steps, this would delay but not reduce a peak in cases.

But if government-imposed physical distancing were combined with disease awareness and personal steps, the height of the peak could be reduced, even after social distancing orders were lifted.

“In practical terms, it means that SARS-CoV-2 will not cause a large outbreak in a country where 90% of the population adopts handwashing and social distancing that are 25% efficacious,” the study said.

Governments should educate the public about how the virus spreads and raise awareness about the essential role of handwashing, self-distancing and wearing masks in controlling an ongoing epidemic, the authors argue in the study. American public health leaders have echoed these ideas the past few weeks.

“If we all wore face coverings for the next four, six, eight, 12 weeks, across the nation, this virus transmission would stop,” said Dr. Robert Redfield, U.S. Centers for Disease Control and Prevention director, Tuesday, according to CNN.

Adm. Brett Giroir, a member of the White House coronavirus task force, said during a July 16 briefing that masks and physical distancing could suddenly stop the spread of the pandemic.

“If we have that degree of compliance with these simple measures, our models say that’s really as good as shutting it down,” Giroir said. “These simple facts can really shut down the outbreak without completely shutting down your local area.”

____________________________________________________________________________

Estudio halla que usar máscaras, lavarse las manos y distanciarse físicamente puede detener COVID-19

Un nuevo estudio revela que tres comportamientos simples podrían detener la mayor parte de la pandemia de COVID-19, incluso sin una vacuna o tratamientos adicionales.

Si las personas usaran máscaras, se lavaran las manos regularmente y mantuvieran su distancia social entre sí, la propagación de la pandemia podría detenerse, según el estudio, publicado el martes (21 de julio) en la revista PLoS Medicine.

“Una gran epidemia puede prevenirse si la eficacia de estas medidas supera el 50%”, dice el estudio.

El estudio creó un nuevo modelo para observar la propagación de la enfermedad y los esfuerzos de prevención que podrían ayudar a detenerla. Según el modelo, si los gobiernos entraran en cuarentena temprano, pero nadie tomara medidas de protección adicionales, esto retrasaría pero no reduciría un pico en los casos.

Pero si el distanciamiento físico impuesto por el gobierno se combinara con la conciencia de la enfermedad y los pasos personales, la altura del pico podría reducirse, incluso después de que se levantaran las órdenes de distanciamiento social.

“En términos prácticos, significa que el SARS-CoV-2 no causará un gran brote en un país donde el 90% de la población adopta el lavado de manos y el distanciamiento social que son un 25% eficaces”, dijo el estudio.

Los gobiernos deberían educar al público sobre cómo se propaga el virus y crear conciencia sobre el papel esencial del lavado de manos, el distanciamiento y el uso de máscaras para controlar una epidemia en curso, argumentan los autores en el estudio. Los líderes estadounidenses de salud pública se han hecho eco de estas ideas en las últimas semanas.

“Si todos estuviéramos cubiertos durante las próximas cuatro, seis, ocho y 12 semanas en todo el país, esta transmisión del virus se detendría”, dijo el martes el Dr. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El almirante Brett Giroir, miembro de la fuerza especial de coronavirus de la Casa Blanca, dijo durante una sesión informativa del 16 de julio que las máscaras y el distanciamiento físico podrían detener repentinamente la propagación de la pandemia.

“Si tenemos ese grado de cumplimiento con estas medidas simples, nuestros modelos dicen que es realmente tan bueno como cerrarlo”, dijo Giroir. “Estos hechos simples realmente pueden cerrar el brote sin cerrar completamente su área local”.