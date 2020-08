Public Health Experts Issue Warning, “We are Once Again Losing the Battle with COVID-19”

Health Department officials from across the Core 4 jurisdictions that make up the Kansas City metropolitan area have published an open letter to the public about the importance of wearing masks in public in order to slow the spread of COVID-19 in our area and prevent another economic shutdown.

The group says that recent data suggest that, across the Kansas City metro region, “we are now again losing the battle with COVID-19.” They point out that there has been a dramatic increase in the number of new cases across the metropolitan area in recent weeks. The metro area is also seeing the number of hospitalized patients with COVID-19 increase dramatically, causing tremendous strain on an already stretched-thin regional healthcare system. In fact, startling new data shows that the number of patients admitted for complications from COVID-19 across the region is at an all-time high – higher than the numbers we saw in March and April.

Wearing Masks is Vitally Important to Avoid More Shutdowns

In the letter, Health Officials state that they are “extremely concerned” that hospitalizations will continue to escalate in the coming weeks and months and that the uncontrolled spread of COVID-19 will lead to increasing ventilator use and deaths. One way everyone in the metro area can help is to wear masks when in public.

“The public’s compliance with current mask-wearing mandates is extremely important in order once again ‘flatten the curve’ of the COVID-19 spread,” said Dr. Erin Corriveau, Deputy Medical Officer with the Unified Government Public Health Department. “Wearing masks indoors, and in any situation either indoors or outdoors where adequate social distancing cannot be maintained, should be considered the ‘new normal.’”

Dr. Corriveau and the other signers of the letter warn that if the public doesn’t begin complying with these mandates throughout the region, future lockdowns will be “inevitable.” But wearing masks can help avoid these, and help protect our regional economy. For more information on COVID-19 in Wyandotte County, visit wycokck.org/COVID-19 or call 3-1-1.

Expertos en salud pública emiten advertencia: “Otra vez estamos perdiendo la batalla contra el COVID-19”

Oficiales del Departamento de Salud de todas las jurisdicciones del Core 4 que conforman el área metropolitana de Kansas City han publicado una carta abierta al público sobre la importancia de usar máscaras en público para frenar la propagación de COVID-19 en nuestra área y prevenir otra crisis económica.

El grupo dice que los datos recientes sugieren que, en todo la región metropolitana de Kansas City, “ahora estamos perdiendo nuevamente la batalla con COVID-19”. Señalan que ha habido un aumento dramático en el número de casos nuevos en el área metropolitana en las últimas semanas. El área metropolitana también está viendo aumentar drásticamente la cantidad de pacientes hospitalizados con COVID-19, lo que causa una tremenda tensión en un sistema de salud regional ya delgado. De hecho, nuevos datos sorprendentes muestran que el número de pacientes ingresados por complicaciones de COVID-19 en toda la región está en su punto más alto, más alto que los números que vimos en marzo y abril.

Usar máscaras es de vital importancia para evitar más cierres

En una carta, los funcionarios de salud indicaron que están “extremadamente preocupados” de que las hospitalizaciones continuarán aumentando en las próximas semanas y meses y que la propagación incontrolada de COVID-19 conducirá a un aumento en el uso de ventiladores y de muertes. Una forma en que todos en el área metropolitana pueden ayudar es usar máscaras cuando están en público.

“El cumplimiento del público con los mandatos actuales de usar máscaras es extremadamente importante para una vez más ‘aplanar la curva’ de propagación de COVID-19”, dijo la Dra. Erin Corriveau, subdirectora médica del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado. “Usar máscaras en interiores y en cualquier situación, ya sea en interiores o exteriores, donde no se pueda mantener un distanciamiento social adecuado, debe considerarse la ‘nueva normalidad’”.

La Dra. Corriveau y los otros firmantes de la carta advierten que si el público no comienza a cumplir con estos mandatos en toda la región, los cierres futuros serán “inevitables”. Pero usar máscaras puede ayudar a evitar esto y ayudar a proteger nuestra economía regional. Para obtener más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19 o llame al 3-1-1.