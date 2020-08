Death toll rises to 135 people in Beirut explosion

By Angie Baldelomar

On Tuesday (Aug. 4), a powerful explosion tore through Beirut’s port area, killing at least 135 people, as of Wednesday (Aug. 5), and injuring thousands more.

Lebanese authorities said the enormous blast was driven by thousands of tons of ammonium nitrate, a common industrial chemical used in fertilizer and as a component in mining explosives.

“No words can describe the horror of the disaster that has hit Beirut last night, turning it to a disaster-stricken city,” Lebanese President Michel Aoun said Wednesday, according to National Public Radio.

Numerous video recordings captured the explosion and were trending on social media. Aerial footage shows the port and surrounding neighborhoods as a wasteland of devastated buildings and crushed vehicles.

At press time, rescue workers were still digging through the rubble in search of victims trapped underneath.

According to The Guardian, an initial investigation has reportedly found years of inaction and “negligence” around the removal of the ammonium nitrate as the cause of the blast.

Ammonium nitrate is the same raw material Timothy McVeigh used in 1995 to bomb the Alfred P. Murrah Federal Building in Oklahoma City. In that deadly attack, just two tons of the fertilizer were used. The Beirut port was holding an estimated 2,750 tons of ammonium nitrate, Aoun said.

Beirut Gov. Marwan Abboud has said the damage from the port blast has extended over half the city, with the cost of damage likely $3 billion. The Lebanese government has declared a two-week state of emergency, effectively giving the military full powers in Beirut, Lebanon’s capital.

Número de muertos aumenta a 135 personas en explosión en Beirut

El martes (4 de agosto), una poderosa explosión arrasó la zona portuaria de Beirut, matando al menos a 135 personas, a partir del miércoles (5 de agosto), e hiriendo a miles más.

Las autoridades libanesas dijeron que la enorme explosión fue impulsada por miles de toneladas de nitrato de amonio, un químico industrial común utilizado en fertilizantes y como componente en explosivos mineros.

“No hay palabras para describir el horror del desastre que afectó a Beirut anoche, convirtiéndolo en una ciudad asolada por el desastre”, dijo el presidente libanés Michel Aoun el miércoles, según National Public Radio.

Numerosas grabaciones de video capturaron la explosión y fueron tendencia en las redes sociales. Las imágenes aéreas muestran el puerto y los vecindarios circundantes como un páramo de edificios devastados y vehículos aplastados.

Al momento de la publicación, los rescatistas todavía estaban cavando entre los escombros en busca de víctimas atrapadas debajo.

Según The Guardian, una investigación inicial ha encontrado años de inacción y “negligencia” en torno a la eliminación del nitrato de amonio como la causa de la explosión.

El nitrato de amonio es la misma materia prima que Timothy McVeigh usó en 1995 para bombardear el Edificio Federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City. En ese ataque mortal, sólo se usaron dos toneladas de fertilizante. El puerto de Beirut contenía unas 2,750 toneladas de nitrato de amonio, dijo Aoun.

El gobernador de Beirut, Marwan Abboud, dijo que el daño causado por la explosión del puerto se extendió a más de la mitad de la ciudad, y el costo del daño probablemente sea de $3 mil millones. El gobierno libanés ha declarado un estado de emergencia de dos semanas, otorgando efectivamente al ejército plenos poderes en Beirut, la capital del Líbano.