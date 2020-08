KCPS and NKCPS to start instruction after Labor Day

By Roberta Pardo

The Kansas City School Board unanimously voted during a July 24 meeting in favor of a plan to start classes after Labor Day, following major school districts across the state line in delaying the start of the school year until after the holiday.

School will begin Sept. 8 and end June 10, 2021. Instruction will be online until further notice. According to the plan, teachers will return early in August; and two weeks — the weeks of Aug. 17 and 24 — will be allowed for “device distribution” for technology and “parent university.”

“(We will be) training them on the devices, on the different technology apps we are going to use and giving them some good advice around good things for kids in a virtual/distance learning environment,” said Marla Sheppard, Kansas City Public Schools (KCPS) deputy superintendent, according to Fox4 News.

In-person instruction will not resume until coronavirus case counts drop consistently for two weeks. Then, kids will be brought back in phases, starting with pre-K through grade 3 students, repeating the process in phases for upper elementary, middle school and high school students.

“Our goal is to be back to 100% in-person learning when it is safe to do so,” Superintendent Mark Bedell said, according to the KCPS website. “The decision to reopen our school buildings for in-person classes will be based on data and science.”

For more information about KCPS’ reopening plans, visit https://www.kcpublicschools.org/Reopening-KCPS.

The North Kansas City School District voted July 28 to also delay the start date of its school year to Sept. 8. Superintendent Dr. Dan Clemens said the district also was extending the July 31 deadline for parents to select between virtual or face-to-face options.

North Kansas City has released its own return-to-school plan. The plan lays out four scenarios of learning methods, including all-in-person, remote and two hybrid options.

For in-person classes, staff will be required to wear a cloth mask during most of the school day, especially when physical distancing is difficult. Students also will be required to wear a cloth mask.

For more information, visit https://www.nkcschools.org/coronavirus.

Both districts have stated that plans might change throughout the school year, depending on the status of the coronavirus in the Kansas City area and recommendations from their local health departments.

KCPS y NKCPS comenzarán el año escolar después del Día del Trabajo

La Junta Escolar de Kansas City votó de manera unánime durante una reunión el 24 de julio a favor de un plan para comenzar clases después del Día del Trabajo, siguiendo los pasos de otros grandes distritos escolares al otro lado de la línea estatal que pospusieron el inicio del año escolar hasta después del feriado.

Las clases comenzarán el 8 de septiembre y terminarán el 10 de junio de 2021. La enseñanza será en línea hasta nuevo aviso. Según el plan, los maestros regresarán a principios de agosto; y dos semanas, las semanas del 17 y 24 de agosto, serán para la “distribución de dispositivos tecnológicos” y “universidad para padres”.

“(Estaremos) capacitándolos en los dispositivos, en las diferentes aplicaciones de tecnología que vamos a utilizar y brindándoles algunos buenos consejos sobre cosas buenas para los niños en un entorno de aprendizaje virtual/a distancia”, dijo Marla Sheppard, superintendente adjunto de las Escuelas Públicas de Kansas City (KCPS, por sus siglas en inglés), según Fox4 News.

La enseñanza en persona no se reanudará hasta que los recuentos de casos de coronavirus disminuyan constantemente durante dos semanas. Luego, los niños serán traídos de vuelta en fases, comenzando con los estudiantes de pre-K hasta el grado 3, repitiendo el proceso en fases para los estudiantes de primaria, middle school y secundaria.

“Nuestro objetivo es volver al aprendizaje 100% en persona cuando sea seguro hacerlo”, dijo el superintendente Mark Bedell, según el sitio web de KCPS. “La decisión de reabrir nuestros edificios escolares para clases presenciales se basará en datos y ciencias”.

Para obtener más información sobre los planes de reapertura de KCPS, visite https://www.kcpublicschools.org/Reopening-KCPS.

El Distrito Escolar de North Kansas City votó el 28 de julio para retrasar también la fecha de inicio de su año escolar hasta el 8 de septiembre. El superintendente Dr. Dan Clemens dijo que el distrito también estaba extendiendo la fecha límite del 31 de julio para que los padres seleccionen entre educación virtual o presencial.

North Kansas City ha lanzado su propio plan de regreso a la escuela. El plan presenta cuatro escenarios de métodos de aprendizaje, incluidas las opciones todo en persona, remotas y dos híbridas.

Para las clases en persona, se requerirá que el personal use una máscara de tela durante la mayor parte del día escolar, especialmente cuando el distanciamiento físico es difícil. Los estudiantes también deberán usar una máscara de tela.

Para obtener más información, visite https://www.nkcschools.org/coronavirus.

Ambos distritos han declarado que los planes pueden cambiar a lo largo del año escolar, dependiendo del estado del coronavirus en el área de Kansas City y las recomendaciones de sus departamentos de salud locales.