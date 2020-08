La fundación Hall Family nombra nueva presidenta

The Board of Directors of the Hall Family Foundation announced Monday (Aug. 3) the selection of a new president to replace longtime president Bill Hall, who is set to retire in September.

After a nationwide search, the foundation has appointed Mayra Aguirre as the new president. Aguirre has served as the foundation’s vice president and secretary for the past four years.

“Mayra’s deep-seated passion for truly making a difference in Kansas City and her ability to collaborate so effectively with others will make her a great addition to the civic community,” said Donald J. Hall Jr., executive chairman of Hallmark Cards and foundation vice chair, in a press release Tuesday. “Mayra understands the values and mission of the foundation, and possesses the vision and dedication needed to build on the foundation’s legacy.”

A native of Emporia, Kansas, Aguirre was the first person in her family to graduate from college, obtaining a bachelor’s degree in business management. She went on to earn her juris doctorate from the University of Kansas.

Before joining the foundation, Aguirre also worked as a senior program officer at the Greater Kansas City Community Foundation, executive director of the Greater Kansas City Hispanic Development Fund and a coordinator at the Mid-America Regional Council (MARC)’s Metropolitan Council on Early Learning.

“I am incredibly honored and humbled to succeed Bill Hall as president of the Hall Family Foundation,” she said. “I have had the great privilege to work alongside Bill for the last four years. Under his leadership, I witnessed firsthand his commitment to the donor intent of this foundation, to improve the quality of life of Kansas Citians and to the nonprofit organizations doing the work.”

The Hall Family Foundation is a private philanthropic organization dedicated to enhancing the quality of human life. Programs that enrich the community, and help people and promote excellence are considered to be of prime importance. The foundation views its primary function as that of a catalyst. It seeks to be responsive to programs that are innovative, yet strive to create permanent solutions to community needs in the Greater Kansas City area. For more information, visit www.hallfamilyfoundation.org/.

La fundación Hall Family nombra nueva presidenta

La Junta de Directores de la Fundación Hall Family anunció el lunes (3 de agosto) la selección de un nuevo presidente para reemplazar al presidente Bill Hall, quien se jubilará en septiembre.

Después de una búsqueda en todo el país, la fundación designó a Mayra Aguirre como nueva presidenta. Aguirre ha servido como vicepresidente y secretaria de la fundación durante los últimos cuatro años.

“La profunda pasión de Mayra por hacer una verdadera diferencia en Kansas City y su capacidad para colaborar de manera tan efectiva con otros la convertirá en una gran adición a la comunidad cívica”, dijo Donald J. Hall, hijo, presidente ejecutivo de Hallmark Cards y vicepresidente de la fundación, en un comunicado de prensa el martes. “Mayra comprende los valores y la misión de la fundación, y posee la visión y la dedicación necesarias para construir sobre el legado de la fundación”.

Originaria de Emporia, Kansas, Aguirre fue la primera persona en su familia en graduarse de la universidad, obteniendo una licenciatura en administración de empresas. Luego obtuvo su doctorado en derecho de la Universidad de Kansas.

Antes de trabajar para la fundación, Aguirre también trabajó como oficial superior de programas en la Greater Kansas City Community Foundation, directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo Hispano del Gran Kansas City y coordinadora en el Consejo Metropolitano sobre Aprendizaje Temprano del Consejo Regional de Mid-America (MARC).

“Estoy increíblemente honrada y agradecida de suceder a Bill Hall como presidente de la Fundación Hall Family”, dijo. “He tenido el gran privilegio de trabajar junto a Bill durante los últimos cuatro años. Bajo su liderazgo, presencié de primera mano su compromiso con la intención de los donantes de esta fundación: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Kansas y con las organizaciones sin fines de lucro que hacen el trabajo”.

La Fundación Hall Family es una organización filantrópica privada dedicada a mejorar la calidad de la vida humana. Los programas que enriquecen a la comunidad y ayudan a las personas y promueven la excelencia se consideran de suma importancia. La fundación ve su función principal como la de un catalizador. Busca responder a los programas que son innovadores, pero que se esfuerzan por crear soluciones permanentes a las necesidades de la comunidad en el área del Gran Kansas City. Para más información, visite www.hallfamilyfoundation.org/.