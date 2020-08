By Angie Baldelomar

Former Vice President Joe Biden has picked U.S. Sen. Kamala Harris as his vice presidential running mate.

Biden shared the news Tuesday (Aug. 11) with the world in a tweet.

“I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate,” he wrote.

Harris, a Californian, is the first Black and first Asian American woman to be nominated for a major party’s presidential ticket. In a tweet, Harris commented on Biden’s choice.

“I’m honored to join him as our party’s nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief,” she stated.

Harris would be the first woman, Asian American and Black vice president if elected.

During the Democratic primary campaign, Harris was a presidential contender and considered a top contender. She suspended her campaign in early December 2019 and endorsed Biden after his Super Tuesday sweep.

At press time, Biden and Harris were expected to deliver remarks on Wednesday (Aug. 12) in Wilmington, Delaware, in what would be their first campaign event together.

Next week, the Democrats will hold their national convention virtually due to the ongoing coronavirus pandemic. Former first lady Michelle Obama, former second lady Dr. Jill Biden, former President Obama and Biden are headlining each of the four nights. Harris will deliver a speech during the convention on Aug. 19.

______________________________________________________________________________

Biden elije a Harris como compañera de fórmula

El ex vicepresidente Joe Biden eligió a la senadora Kamala Harris como su compañera de fórmula para la vicepresidencia.

Biden compartió la noticia con el mundo en un tweet el martes (11 de agosto).

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a @KamalaHarris, una luchadora intrépida para los menos representados y una de las mejores servidoras públicas del país, como mi compañera de fórmula”, escribió.

Harris, una californiana, es la primera mujer afroamericana y asiática estadounidense en ser nominada para la candidatura presidencial de un partido importante. En un tweet, Harris comentó sobre la elección de Biden.

“Me siento honrada de unirme a él como candidato a vicepresidente de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro Comandante en Jefe”, indicó.

Harris sería la primera mujer, vicepresidenta asiático-americana y negra si fuera elegida.

Durante la campaña de las primarias demócratas, Harris fue un contendiente presidencial y considerado uno de los principales contendientes. Suspendió su campaña a principios de diciembre de 2019 y respaldó a Biden después de su barrida del Súper Martes.

En el momento de la publicación, se esperaba que Biden y Harris hicieran comentarios el miércoles (12 de agosto) en Wilmington, Delaware, en lo que sería su primer evento de campaña juntos.

La próxima semana, los demócratas celebrarán su convención nacional de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus en curso. La ex primera dama Michelle Obama, la ex segunda dama Dra. Jill Biden, el ex presidente Obama y Biden encabezarán cada una de las cuatro noches. Harris dará un discurso durante la convención el 19 de agosto.