On Aug. 8, President Trump signed three memoranda and one executive order to try to provide additional economic relief to Americans without requesting Congress’ approval.

Trump announced he was postponing payroll taxes through year’s end, extending the unemployment “bonus” at $400 a week (down from $600), helping people “stay in their homes” and waiving student debt payments through year’s end.

The details, however, are not as generous as Trump made them sound, according to analyses from media outlets like the Washington Post and Vox.com. Here is a rundown of what the memos and order say:

1. Memo on payroll taxes: Trump instructs the U.S. Treasury to halt payroll tax collection from Sept. 1 through Dec. 31 for workers earning less than $4,000 every two weeks — people earning less than $104,000 a year. Experts point out, however, it is a tax deferral, rather than a tax cut, meaning the taxes will be due later.

Payroll taxes help pay for Social Security and Medicare, so Trump is attempting to postpone the 6.2% tax employees pay each paycheck. This relief only applies to people who are working and getting a paycheck. It is only temporary.

2. Memo on extending unemployment aid: The more than 30 million Americans on unemployment aid had been receiving an extra $600 a week from the federal government along with their state aid, but that aid expired at the end of July. Trump’s memo calls for federal aid to restart at $400 a week. But the federal government is only paying for $300 of that. States must pay for the other $100; however, many states are cash-strapped, so governors probably will not sign off on it, experts warn.

There are many legal questions about the money Trump will try to use to pay for this. He wants to use $44 billion from the Department of Homeland Security’s Disaster Relief Fund that is normally used for hurricanes, tornadoes and massive fires to pay for unemployment.

David Super, a constitutional law expert at Georgetown Law, said the main issue with this memo is that Trump is rejecting Congress’ “power of the purse.”

“That is something nobody who cares about separation of powers can let slide, even if they like what the money is being spent on,” he told the Washington Post.

According to the memo, the aid will last through Dec. 6 or until funding runs out. The $44 billion is expected to cover less than five weeks of payments for the current number of unemployed.

3. Executive order on evictions: Trump’s executive order on evictions does little to help the 110 million renters in the United States. It does not ban evictions. Instead, the order calls for Health and Human Services Secretary Alex Azar, and Centers for Disease Control and Prevention Director Robert Redfield to “consider” whether an eviction ban is needed.

The order also calls for Treasury Secretary Steven Mnuchin and Housing and Urban Development Secretary Ben Carson to see if they can find more funds to help, but it does not promise more aid.

There could be more than 30 to 40 million renters at risk of eviction in the coming months, compared to the average of 3.6 million a year.

4. Memo on student loan relief: This memo waives all interest on student loans held by the federal government through the end of 2020 and allows people to delay payments until Dec. 31. Full payments are slated to restart Jan. 1.

Challenges in court are expected for the four executive actions, making it unclear how quickly any money will reach the unemployed.

Trump firma cuatro órdenes ejecutivas

El 8 de agosto, el presidente Trump firmó tres memorandos y una orden ejecutiva para intentar brindar un alivio económico extra a los estadounidenses sin solicitar la aprobación del Congreso.

Trump anunció que pospondría los impuestos sobre la nómina hasta fin de año, ampliaría el “bono” por desempleo a $400 por semana (que antes era $600), ayudaría a las personas a “permanecer en sus hogares” y pospondría los pagos de las deudas estudiantiles hasta fin de año.

Los detalles, sin embargo, no son tan generosos como Trump los hizo parecer, según análisis de medios de comunicación como el Washington Post y Vox.com. Aquí hay un resumen de lo que dicen los memorandos y la orden:

1. Memorando sobre los impuestos sobre la nómina: Trump instruye al Departamento del Tesoro a que detenga la recaudación de impuestos sobre la nómina desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre para los trabajadores que ganan menos de $4,000 cada dos semanas, personas que ganan menos de $104,000 al año. Los expertos señalan, sin embargo, que se trata de un aplazamiento de impuestos, en lugar de un recorte de impuestos, lo que significa que estos impuestos se cobrarán más tarde.

Los impuestos sobre la nómina ayudan a pagar el Seguro Social y Medicare, por lo que Trump está intentando posponer el impuesto del 6.2% que los empleados pagan cada cheque de pago. Este alivio sólo se aplica a las personas que trabajan y reciben un cheque de pago y es temporal.

2. Memorando sobre la extensión de la ayuda por desempleo: Los más de 30 millones de estadounidenses que reciben ayuda por desempleo habían estado recibiendo $600 adicionales por semana del gobierno federal junto con su ayuda estatal, pero esa ayuda expiró a fines de julio. El memorando de Trump pide que la ayuda federal se reinicie a $400 dólares por semana. Pero el gobierno federal sólo pagaría $300 de eso. Los estados deben pagar los otros $100; sin embargo, muchos estados tienen problemas de liquidez, por lo que los gobernadores probablemente no lo aprobarán, advierten los expertos.

Hay muchas preguntas legales sobre el dinero que Trump intentará usar para pagar esto. Quiere usar $44 mil millones del Fondo de Ayuda para Desastres del Departamento de Seguridad Nacional que normalmente se usa para huracanes, tornados e incendios masivos para pagar el desempleo.

David Super, un experto en derecho constitucional de Georgetown Law, dijo que el problema principal de este memorando es que Trump está rechazando el “poder del bolsillo” del Congreso.

“Eso es algo que nadie a quien le importe la separación de poderes puede dejar pasar, incluso si les gusta en qué se gasta el dinero”, le dijo al Washington Post.

Según el memorando, la ayuda durará hasta el 6 de diciembre o hasta que se agoten los fondos. Se espera que los $44 mil millones cubran menos de cinco semanas de pagos para el número actual de desempleados.

3. Orden ejecutiva sobre desalojos: la orden ejecutiva de Trump sobre desalojos hace poco por ayudar a los 110 millones de inquilinos en Estados Unidos. No prohíbe los desalojos. En cambio, la orden pide que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, y el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Robert Redfield, “consideren” si es necesaria una prohibición de desalojo.

La orden también pide que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, vean si pueden encontrar más fondos para ayudar, pero no promete más ayuda.

Podría haber más de 30 a 40 millones de inquilinos en riesgo de desalojo en los próximos meses, en comparación con el promedio de 3,6 millones al año.

4. Memorando sobre condonación de préstamos estudiantiles: Este memorando perdona todos los intereses sobre préstamos estudiantiles en poder del gobierno federal hasta finales de 2020 y permite a las personas retrasar los pagos hasta el 31 de diciembre. Está previsto que los pagos completos se reinicien el 1 de enero.

Se esperan impugnaciones en los tribunales para las cuatro acciones ejecutivas, por lo que no está claro qué tan rápido llegará el dinero a los desempleados.