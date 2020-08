Razones de que más latinos se contagien de COVID-19

By Angie Baldelomar

Official statistics show that Latinos are hospitalized and dying from the coronavirus (COVID-19) at four times the rates of whites — which has become a growing concern among medical experts, according to two doctors at Children’s Mercy Hospital in Kansas City.

“The COVID-19 pandemic has exposed the inequalities among the different populations here in the United States, and how much has it affected Latino families,” said Dr. Susana Chavez-Bueno, Children’s Mercy infectious disease physician.

Chavez-Bueno and fellow infectious disease physician Dr. Liset Olarte both spoke with Dos Mundos about those concerns and what people can do to reverse the situation. Case data from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention shows that Latinos, who are 18% of the population, account for 17% of COVID-19 cases.

Chavez-Bueno cites the difficulty in accessing medical care on time as one of the main reasons for this data.

“Many do not have a doctor they see frequently or they want to avoid medical costs; but the thing is, health is the most important,” she said. “It is harder to help (them) the longer they wait to see a doctor.”

Chavez-Bueno suggests calling a doctor or health department as soon as they develop symptoms.

Some people are more reticent to seek help for fear of getting sent over to immigration officials. Chavez-Bueno denies this is the case.

“Legally, (as) doctors, we don’t have a way to access the immigration system to share patient information,” she said. “They should be rest assured that they should focus on their health without worrying about immigration consequences.”

In June, Julian Van Liew, Unified Government Public Health Department health director, said her department had seen a “serious uptick” in cases among the Latino population in Wyandotte County, Kansas, where Hispanics made up about 44.3% (2,371 cases) of all 5,346 confirmed cases.

Olarte warns that, though most children are asymptomatic and those who have symptoms tend to have mild cases of the virus, parents should still be aware of a late presentation of symptoms that occurs in children, known as the multisystem inflammatory syndrome in children.

“What we know so far is that it’s like an exaggerated inflammation of different organs in the body that presents in children two to four weeks after getting the virus or went though the acute phase of the virus,” Olarte said.

Olarte emphasizes that this is a rare condition, but that parents should know about it. It generally presents itself as gastrointestinal symptoms such as vomiting, diarrhea and stomachaches. Parents should take their kids to the doctor immediately if they display those symptoms.

With the school year about to start, Olarte suggests parents review a guidance document that Children’s Mercy Hospital has created for schools.

“Even though it’s a guide for schools, parents can go to our website and review it,” she said. “It could help parents decide whether to send their kids back to school.”

Chavez-Bueno and Olarte both encourage the Latino community to follow safety guidelines such as wearing a mask, maintaining social distancing and frequent hand-washing.

_______________________________________________________________________________

Razones de que más latinos se contagien de COVID-19

Las estadísticas oficiales muestran que los latinos están hospitalizados y mueren por el coronavirus (COVID-19) a una tasa cuatro veces mayor que la de los blancos, lo que se ha convertido en una preocupación creciente entre los expertos médicos, según dos médicos del Children’s Mercy Hospital en Kansas City.

“La pandemia de COVID-19 ha expuesto las desigualdades entre las diferentes poblaciones aquí en Estados Unidos y cuánto ha afectado a las familias latinas”, dijo la Dra. Susana Chavez-Bueno, médica de enfermedades infecciosas de Children’s Mercy.

Chávez-Bueno y su compañera médica de enfermedades infecciosas, la Dra. Liset Olarte, hablaron con Dos Mundos sobre esas preocupaciones y lo que la gente puede hacer para revertir la situación. Los datos de casos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que los latinos, que son el 18% de la población, representan el 17% de los casos de COVID-19.

Chávez-Bueno cita la dificultad para acceder a la atención médica a tiempo como una de las principales razones de estos datos.

“Muchos no tienen un médico al que ven con frecuencia o quieren evitar los costos médicos; pero la salud es lo más importante ”, dijo. “Es más difícil ayudarles cuanto más esperan ver a un médico”.

Chávez-Bueno sugiere llamar a un médico o al departamento de salud tan pronto como desarrollen los síntomas.

Algunas personas son más reticentes a buscar ayuda por temor a ser enviadas a los funcionarios de inmigración. Chávez-Bueno niega que este sea el caso.

“Legalmente, (como) médicos, no tenemos una forma de acceder al sistema de inmigración para compartir la información de los pacientes”, dijo. “Deben estar seguros de concentrarse en su salud sin preocuparse por las consecuencias de la inmigración”.

En junio, Julian Van Liew, directora de salud del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado, dijo que su departamento había visto un “aumento serio” en los casos entre la población latina en el condado de Wyandotte, Kansas, donde los hispanos representaban aproximadamente el 44,3% (2,371 casos) de todos los 5,346 casos confirmados.

Olarte advierte que, aunque la mayoría de los niños son asintomáticos y aquellos que tienen síntomas tienden a tener casos leves del virus, los padres deben estar al tanto de una presentación tardía de los síntomas que se presenta en los niños, conocida como síndrome inflamatorio multi-sistémico en los niños.

“Lo que sabemos hasta ahora es que es como una inflamación exagerada de diferentes órganos del cuerpo que se presenta en los niños de dos a cuatro semanas después de contraer el virus o pasar por la fase aguda del virus”, dijo Olarte.

Olarte enfatiza que esta es una condición rara, pero que los padres deben conocerla. Generalmente se presenta como síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea y dolores de estómago. Los padres deben llevar a sus hijos al médico de inmediato si presentan esos síntomas.

Con el año escolar a punto de comenzar, Olarte sugiere a los padres que revisen un documento de orientación que Children’s Mercy Hospital ha creado para las escuelas.

“Aunque es una guía para las escuelas, los padres pueden visitar nuestro sitio web y revisarlo”, dijo. “Podría ayudar a los padres a decidir si enviar a sus hijos de regreso a la escuela”.

Tanto Chávez-Bueno como Olarte alientan a la comunidad latina a seguir pautas de seguridad como usar una máscara, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia.