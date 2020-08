Baby Boomers worldwide are mourning the Aug. 11 death of Trini Lopez – yet another coronavirus casualty. Lopez was 83.

A documentary, My Name is Lopez by P. David Ebersole and Todd Hughes is in postproduction with an expected 2021 release. The filmmakers had just completed shooting when Lopez died. The biopic includes “great archival footage” of Lopez performing, Ebersole told reporters.

Trini was born in Dallas, Texas in 1937 to Trinidad Lopez II and Petra Gonzalez, immigrants from Moroleón in central Mexico. Trini was one of six children. Trinidad II “was a singer, dancer and musician in the ranchera style” in Mexico, according to news outlets, but here, he could only get work as a manual laborer. Trini grew up in “Little Mexico,” a poor Dallas community.

He’s celebrated internationally for such hits as If I Had a Hammer, Lemon Tree, La Bamba, Kansas City, Gonna Get Along Without Ya Now, Don’t Let the Sun Catch You Crying, Five O’Clock World, Malaqueña Salerosa and Regresa A Mi. The secret to his universal appeal, say critics, was Trini’s captivating “blend of American folk, Latin and rockabilly music” arrangements that “people could dance to.” He recorded more than 60 albums and performed in English and Spanish.

The two instruments Trini designed for the Gibson Guitar Corp. in 1964 are collectors’ items. Trini left “a beautiful music legacy,” David Grohl of Foo Fighters told reporters. His own Trini Lopez Guitar is one of Grohl’s “most prized possessions.”

Well-loved for his perennial good nature, Trini never married and had no children, The New York Times reported. Unlike other entertainers of the time, Lopez “embraced his Mexican American heritage” and refused to change his name.

“I’m proud to be a Lopez,” he famously told reporters in 2017. “I’m proud to be a Mexicano.”

Ironically, the internationally beloved singer, guitarist and actor had just finished recording If By Now, a song he wrote and performed for a benefit concert to raise money for food banks during Covid-19.

The coronavirus doesn’t discriminate. It’s a potentially deadly infection that affects everyone regardless of fame, wealth, age, race, gender, social status, religion … As of Aug. 17, nearly 5.5 million people in the U.S. have been infected with the virus, according to Johns Hopkins University. On Tuesday alone, the five-county Kansas City metro reported one coronavirus death and 293 new cases pushing the total to 26,085. Officials are so concerned that Dr. Deborah Birx, the president’s top coronavirus advisor was here last weekend. She met at the University of Kansas Medical Center in KCK with community and state health officials.

Now is the time for Kansans to stop the spread of the virus doing “common-sense things, she told officials and reporters. Birx stressed the urgency of wearing masks indoors and outdoors and avoiding bars, indoor public dining and group gatherings. You can’t tell who’s infected any more, she said. “The spread is asymptomatic.”

Acknowledging that it’s inconvenient, she nevertheless said, “We can all do this together.”

______________________________________________________________________________

En homenaje a Trini López

Los baby boomers de todo el mundo están de luto por la muerte de Trini López el 11 de agosto, otra víctima del coronavirus. López tenía 83 años.

Un documental, “Mi nombre es López” de P. David Ebersole y Todd Hughes, está en postproducción y se espera que se estrene en 2021. Los realizadores acababan de terminar de rodar cuando murió López. La película biográfica incluye “excelentes imágenes de archivo” de la actuación de López, dijo Ebersole a los periodistas.

Trini nació en Dallas, Texas, en 1937. Hijo de Trinidad López II y Petra González, inmigrantes de Moroleón en el centro de México, Trini fue uno de seis hijos. Trinidad II “era cantante, bailarín y músico a la ranchera” en México, según medios de comunicación, pero aquí sólo podía conseguir trabajo como obrero. Trini creció en “Little México”, una comunidad pobre de Dallas.

Ha sido reconocido internacionalmente por éxitos como If I Had a Hammer, Lemon Tree, La Bamba, Kansas City, Gonna Get Along Without Ya Now, Don’t Let the Sun Catch You Crying, Five O’Clock World, Malaqueña Salerosa y Regresa A Mi. El secreto de su atractivo universal, dicen los críticos, fue la cautivadora “mezcla de folk americano, música latina y rockabilly” de Trini con los que “la gente podía bailar”. Grabó más de 60 álbumes y cantó en inglés y español.

Los dos instrumentos que Trini diseñó para Gibson Guitar Corp. en 1964 son artículos de colección. Trini dejó “un hermoso legado musical”, dijo a los periodistas David Grohl de Foo Fighters. La guitarra de Trini Lopez es una de las “posesiones más preciadas” de Grohl.

Trini, fue muy querido por su eterna bondad, nunca se casó y no tuvo hijos, reportó The New York Times. A diferencia de otros artistas de la época, López “abrazó su herencia mexicoamericana” y se negó a cambiar su nombre.

“Estoy orgulloso de ser un López”, dijo a los periodistas en 2017. “Estoy orgulloso de ser mexicano”.

Irónicamente, el cantante, guitarrista y actor internacionalmente amado acababa de terminar de grabar If By Now, una canción que escribió e interpretó en un concierto benéfico para recaudar fondos para los bancos de alimentos durante Covid-19.

El coronavirus no discrimina. Es una infección potencialmente mortal que afecta a todo el mundo independientemente de su fama, riqueza, edad, raza, sexo, estatus social, religión … Hasta el 17 de agosto, casi 5,5 millones de personas en Estados Unidos han sido infectadas con el virus, según la Universidad Johns Hopkins. Sólo el martes, el área metropolitana de Kansas City de cinco condados informó una muerte por coronavirus y 293 nuevos casos, lo que elevó el total a 26,085. Los funcionarios están tan preocupados que la Dra. Deborah Birx, la principal asesora de coronavirus del presidente estuvo aquí el fin de semana pasado. Se reunió en el Centro Médico de la Universidad de Kansas en KCK con funcionarios de salud comunitarios y estatales.

Ahora es el momento de que los habitantes de Kansas detengan la propagación del virus haciendo “cosas de sentido común”, les dijo a funcionarios y periodistas. Birx enfatizó la urgencia de usar máscaras en interiores y exteriores y evitar bares, cenas públicas en interiores y reuniones de grupos. Ya no se puede saber quién está infectado, dijo. “La propagación es asintomática”.

Reconociendo que es un inconveniente, no obstante dijo: “Todos podemos hacer esto juntos”.