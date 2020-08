By Roberta Pardo

The U.S. Postal Service (USPS) is warning it cannot guarantee that all ballots cast by mail for the Nov. 3 elections will arrive in time to be counted, even if they are mailed by state deadlines.

This situation is raising the possibility that millions of voters could be disenfranchised in the middle of the coronavirus pandemic, which has led many Americans to vote by mail, instead of heading to polling places on Election Day.

Although the U.S. Centers for Disease Control and Prevention recommends mail-in ballots to vote without risking exposure to the coronavirus at the polls, President Trump has claimed that mail-in ballots are fraudulent. There is no evidence of widespread fraud when voting by mail, according to numerous nationwide and state-level studies.

On Aug. 13, Trump acknowledged he was blocking aid to the USPS to prevent the expansion of voting by mail.

Unlike other government agencies, the USPS does not run on taxpayer money, relying instead on revenues from mail and packages, and other services. Since 2006, mail volume has dropped by 60%, according to NBC News. That decline has led to $78 billion in losses in recent years, according to a May analysis by the U.S. Government Accountability Office.

In addition, a law passed in 2006 required the USPS to pre-fund the pensions for all employees going 75 years into the future, a move that experts say will cost around $72 billion and is not required by any other federal agency or private company.

In May, the White House appointed Republican megadonor Louis DeJoy to be the first postmaster general in more than 20 years to not come from within the agency’s ranks. Since then, DeJoy has implemented several new measures, such as decommissioning more than 600 mail-sorting machines ahead of the presidential election.

Mark Meadows, Trump’s chief of staff, said no more would be extracted from the service ahead of the election.

DeJoy also cut overtime, late delivery trips and other expenses to ensure mail arrives at its destination on time. The result has been a national slowdown of mail.

Delivery times on everything from postcards to medicines have already slowed. Congress has recalled lawmakers to Washington to address the growing crisis.

DeJoy announced Tuesday (Aug. 18) that he is suspending certain changes—including closing of mail processing facilities, moving mail processing equipment and cutting overtime—at USPS until after the election.

______________________________________________________________________________

USPS advierte que las boletas por correo pueden no llegar a tiempo

El Servicio Postal (USPS, por sus siglas en inglés) advierte que no puede garantizar que todas las boletas emitidas por correo para las elecciones del 3 de noviembre lleguen a tiempo para ser contadas, incluso si se envían por correo dentro de las fechas límite estatales.

Esta situación aumenta la posibilidad de que millones de votantes se vean privados de sus derechos en medio de la pandemia de coronavirus, que ha llevado a muchos estadounidenses a votar por correo, en lugar de dirigirse a los lugares de votación el día de las elecciones.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan las boletas por correo para votar sin riesgo de exposición al coronavirus en las urnas, el presidente Trump ha afirmado que las boletas por correo son fraudulentas. No hay evidencia de fraude generalizado al votar por correo, según numerosos estudios a nivel nacional y estatal.

El 13 de agosto, Trump reconoció que estaba bloqueando la ayuda al USPS para evitar la expansión de la votación por correo.

A diferencia de otras agencias gubernamentales, el USPS no funciona con el dinero de los contribuyentes, sino que depende de los ingresos del correo, los paquetes y otros servicios. Desde 2006, el volumen de correo se ha reducido en un 60%, según NBC News. Esa disminución ha provocado pérdidas de 78 mil millones de dólares en los últimos años, según un análisis de mayo de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

Además, una ley aprobada en 2006 requería que el USPS pre-financiara las pensiones de todos los empleados a 75 años en el futuro, una medida que, según los expertos, costará alrededor de $72 mil millones y no es requerida por ninguna otra agencia federal o empresa privada.

En mayo, la Casa Blanca nombró al mega donante republicano Louis DeJoy como el primer director general de correos en más de 20 años en no pertenecer a las filas de la agencia. Desde entonces, DeJoy ha implementado varias medidas nuevas, como el desmantelamiento de más de 600 máquinas clasificadoras de correo antes de las elecciones presidenciales.

Mark Meadows, jefe de gabinete de Trump, dijo que no se extraerían más del servicio antes de las elecciones.

DeJoy también redujo las horas extraordinarias, los viajes de entrega tardía y otros gastos para garantizar que el correo llegue a su destino a tiempo. El resultado ha nacional del correo.

Los tiempos de entrega de todo, desde postales hasta medicamentos, ya es mas lenta.

El Congreso ha llamado a legisladores a Washington para abordar la creciente crisis.

DeJoy anunció el martes (18 de agosto) que suspenderá ciertos cambios, incluido el cierre de las instalaciones de procesamiento de correo, el traslado de equipos de procesamiento de correo y la reducción de horas extras, en USPS hasta después de las elecciones de 2020.