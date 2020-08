Pandemic brings new rules when considering retirement

By Roberta Pardo

Since March, the stock market has been volatile, with significant plunges followed by surges.

That, coupled with historic levels of unemployment rates, has forced Americans to rethink their retirement plans.

Multiple financial experts like Michelle Singletary, who writes about personal finance for the Washington Post, have recently suggested new rules for their retirement plans in the middle of a pandemic:

*Paying off debt, especially high-interest debt, should be a priority: Experts advise that, if you are far from retiring, you should focus on paying down debt because the longer you wait to get rid of debt, the more likely it will hinder your retirement savings goal.

*A home is not a great retirement plan: An old rule about retirement said that a house is a great retirement investment. However, this is not true, Ernest Burley, a certified financial planner, told The Post.

“Owning a home is very, very important, but it is not a retirement investment,” Burley said. “Ask those who suffered losses on their properties from 2008 to 2009 and are still underwater or at break-even while the stock market has quadrupled in value since that crash. Your home is just that, a home. It is an ‘illiquid asset.’ You can’t cash in your front door or some shingles off your roof if you need money from your house.”

*Retirees should not avoid stocks: Experts advise it is better to have a small slice of stocks. They say it is better to have 10% in stocks in the long term than having 100% bonds and no stocks.

*Workers should aim to save 15% of their income for retirement: One factor contributing to an increase in workers reaching millionaire status in their 401(k) plans is by saving a high percentage of their annual pay. This percentage is at least 15%, according to Fidelity. Workers often reach this percentage through a combination of their contributions and matching employer contributions.

Pandemia trae nuevas reglas al considerar la jubilación

Desde marzo, el mercado de valores ha sido volátil, con caídas significativas seguidas de aumentos repentinos.

Eso, junto con los niveles históricos de altas tasas de desempleo, ha obligado a los estadounidenses a reconsiderar sus planes de jubilación.

Varios expertos financieros como Michelle Singletary, que escribe sobre finanzas personales para el Washington Post, han sugerido recientemente nuevas reglas para sus planes de jubilación en medio de una pandemia:

*Pagar las deudas, especialmente las deudas con intereses altos, debe ser una prioridad: los expertos aconsejan que, si está lejos de jubilarse, debe concentrarse en pagar la deuda porque cuanto más espere para deshacerse de la deuda, es más probable que obstaculice su meta de ahorros para la jubilación.

*Una casa no es un gran plan de jubilación: una vieja regla sobre la jubilación decía que una casa es una gran inversión para la jubilación. Sin embargo, esto no es cierto, dijo al Post Ernest Burley, un planificador financiero certificado.

“Ser propietario de una casa es muy, muy importante, pero no es una inversión para la jubilación”, dijo Burley. “Pregunte a aquellos que sufrieron pérdidas en sus propiedades de 2008 a 2009 y todavía están sumergidos o en el punto de equilibrio mientras el mercado de valores se ha cuadruplicado en valor desde ese colapso. Tu hogar es sólo eso, un hogar. Es un ‘activo ilíquido’. No puede cobrar por la puerta de su casa o algunas tejas de su techo si necesita dinero de su casa”.

*Los jubilados deberían evitar las acciones: los expertos aconsejan que es mejor tener una pequeña porción de acciones. Dicen que es mejor a largo plazo tener un 10% en acciones que tener bonos al 100% y no tener acciones.

*Los trabajadores deben apuntar a ahorrar el 15% de sus ingresos para la jubilación: un factor que contribuye a que los trabajadores alcancen el estatus de millonario en sus planes 401(k) es ahorrar un alto porcentaje de su salario anual. Este porcentaje es de al menos el 15%, según Fidelity. Los trabajadores a menudo alcanzan este porcentaje mediante una combinación de sus contribuciones y las contribuciones correspondientes de sus empleadores.