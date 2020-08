Not a traditional back-to-school

Like everything else this year, anticipated annual events such as starting a new school year is unprecedented. The all-consuming crisis wrought by the pandemic has everyone navigating uncharted territory. Now, the focus is on education. Parents, public health and school district officials, teachers, school employees – all recognize the urgency of charting the correct course for students K-12 and beyond.

They’re watching uneasily as new coronavirus cases pop up on college campuses nationwide that recently opened in-person classes. On Tuesday, 222 people in “the campus community” tested positive for Covid-19, officials at the University of Kansas in Lawrence announced. On Monday, the University of North Carolina at Chapel Hill reported 218 new cases.

Uncertainty looms over whether public schools will provide virtual or in-person or in-person/virtual hybrid instruction. Already, there’s a shortage of laptop computers needed for online learning, CBS News reported Tuesday. Private schools offering in-person classes are seeing a spike in enrollment. Nationwide, parents, teachers, students and others have demonstrated, some advocating a return to in-person learning; others resisting.

One way or another, classes will start sometime in the coming weeks. With so much ambiguity, how are families to prepare kids for back to school? Start with an age-appropriate discussion about what to expect, recommends a National Geographic article about strategies to prepare kids for this atypical school year. For in-person instruction, make kids feel comfortable wearing a mask for long periods at a time; remind them not to trade masks.

For virtual learners, set “device use expectations.” Get kids excited by helping them “customize their avatar icon for Google Classroom.” Reach out to the school and insist that content be accessible on a variety of platforms to help reduce gaps in learning opportunities for less privileged families. Most households have at least one smartphone. Designate a quiet, well-lit uncluttered space away from distractions for school work. Expect more rigor, the National Geographic article advises. “Now everyone realizes this isn’t a short-term crisis. (Distance) learning experiences must be robust and engaging.”

And finally whether the kids will be distance-learning or attending in-person classes, support and stay in touch with their teachers and counselors, Rachel Buchholz, Kids and Family editor-in-chief recommends.

Regardless of the strangeness of this new academic year, as always, the first day of school can be exciting but stressful. It’s human nature to fear the unknown. The more we reassure kids and make the first day less mysterious, the better they’ll handle it. Listen carefully and validate their feelings. It’s probably more important than ever in remote learning situations to demonstrate interest and enthusiasm to buoy students and help keep them motivated, interested and ready to learn.

Nota bene:

Read the entire article online at https://www.nationalgeographic.com/family/2020/08/back-to-school-2020-navigate-the-transition-coronavirus/.

____________________________________________________________________________________

Un regreso a clases no tradicional



Como todo lo demás este año, los eventos anuales anticipados, como el inicio de un nuevo año escolar, no tienen precedentes. La crisis devastadora provocada por la pandemia tiene a todos navegando por territorios inexplorados. Ahora, la atención se centra en la educación. Los padres, los funcionarios de salud pública y del distrito escolar, los maestros, los empleados de la escuela, todos reconocen la urgencia de trazar el curso correcto para los estudiantes de K-12 y posteriores.

Están observando con inquietud cómo aparecen nuevos casos de coronavirus en los campus universitarios de todo el país que recientemente abrieron clases en persona. El martes, 222 personas en “la comunidad del campus” dieron positivo por Covid-19, anunciaron funcionarios de la Universidad de Kansas en Lawrence. El lunes, la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill reportó 218 casos nuevos.

La incertidumbre se cierne sobre si las escuelas públicas proporcionarán instrucción virtual o en persona o un híbrido en persona/virtual. Ya hay una escasez de computadoras portátiles necesarias para el aprendizaje en línea, informó CBS News el martes. Las escuelas privadas que ofrecen clases presenciales están experimentando un aumento en las inscripciones. A nivel nacional, los padres, maestros, estudiantes y otros se han manifestado, algunos abogando por un regreso al aprendizaje en persona; otros mostrándose en contra.

De una forma u otra, las clases comenzarán en las próximas semanas. Con tanta ambigüedad, ¿cómo deben preparar las familias a los niños para el regreso a la escuela? Comience con una discusión apropiada para la edad sobre qué esperar, recomienda un artículo de National Geographic sobre estrategias para preparar a los niños para este año escolar atípico. Para la instrucción en persona, haga que los niños se sientan cómodos usando una máscara durante largos períodos de tiempo; recuérdeles que no intercambien máscaras.

Para los estudiantes virtuales, establezca “expectativas de uso del dispositivo”. Haga que los niños se emocionen ayudándolos a “personalizar su ícono de avatar para Google Classroom”. Comuníquese con la escuela e insista en que el contenido sea accesible en una variedad de plataformas para ayudar a reducir las brechas en las oportunidades de aprendizaje para las familias menos privilegiadas. La mayoría de los hogares tienen al menos un teléfono inteligente. Designe un espacio tranquilo, bien iluminado y despejado, lejos de las distracciones para el trabajo escolar. Espere más rigor, aconseja el artículo de National Geographic. “Ahora todos se dan cuenta de que esta no es una crisis a corto plazo. Las experiencias del aprendizaje (a distancia) deben ser solidas y atractivas”.

Y finalmente, ya sea que los niños aprendan a distancia o asistan a clases en persona, apóyelos y manténgase en contacto con sus maestros y consejeros, recomienda Rachel Buchholz, editora en jefe de Kids and Family.

Independientemente de la extrañeza de este nuevo año académico, como siempre, el primer día de clases puede ser emocionante pero estresante. Es la naturaleza humana temer a lo desconocido. Cuanto más tranquilicemos a los niños y hagamos que el primer día sea menos misterioso, mejor lo manejarán. Escuche atentamente y valide sus sentimientos. Probablemente sea más importante que nunca en situaciones de aprendizaje remoto demostrar interés y entusiasmo para animar a los estudiantes y ayudarlos a mantenerlos motivados, interesados y listos para aprender.

Nota bene:

Lea el artículo completo en línea en https://www.nationalgeographic.com/family/2020/08/back-to-school-2020-navigate-the-transition-coronavirus/.