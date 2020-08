Pandemic possibly causing decrease in children’s immunizations

By Roberta Pardo

Doctors nationwide worry that children have missed getting their immunizations because of the pandemic and that the decrease will lead to outbreaks of preventable diseases like the highly contagious measles.

Robert Redfield, director of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), cautioned recently that the pandemic, coupled with flu season, could create “the worst fall, from a public health perspective,” that the country has ever seen if people do not follow the CDC’s COVID-19 guidelines.

Dr. Sonder Crane, who works at Children’s Mercy West pediatric clinic in Kansas City, Kansas, told The Kansas City Star she is concerned about the flu season while still dealing with a pandemic.

“We’re going to start seeing people get sick from regular stuff, and if you throw in unvaccinated children, we’re developing into other areas that could start other outbreaks, other pandemics,” Crane said. “We’ve had outbreaks of measles, pertussis and whooping cough. I don’t really want to go through that again. I don’t think anyone does.”

Immunization rates have dropped across the country by as much as 40 to 50% since the pandemic began as parents stopped taking their kids to the doctor, either because of stay-at-home orders or out of fear.

With the start of the school year approaching, school districts, public health departments and pediatricians are reminding families to get caught up on their vaccinations before kids go back to school, whether they take classes in person or from home.

“No matter what kind of learning model families are choosing, whether it’s going to be hybrid or stay-at-home or in-person, no matter what model you choose, all kids need to be fully immunized for school,” Gretchen Homan, president-elect of the Kansas chapter of the American Academy of Pediatrics, told The Star.

Experts recommend that adults and children alike get a flu shot when it becomes available. They also encourage parents to vaccinate their children to prevent any possible outbreak that would put added stress on area hospitals.

“Do we really need measles and COVID at the same time?” pediatrician Jennifer Mellick rhetorically asked. “I would go with no. Not like our health care providers don’t have enough to deal with right now.”

The Jackson County (Missouri) Health Department has announced it will host traveling immunization clinics in eastern Jackson County to make them more accessible to families, with the last one happening on Sept. 11 in Independence. In addition, the Immunization Coalition has scheduled free flu shot clinics on the Kansas and Missouri side this fall, beginning Oct. 1 at Kansas City, Kansas, Community College.

____________________________________________________________________________________

Pandemia puede estar causando disminución de vacunaciones en niños

A los médicos de todo el país les preocupa que los niños no hayan recibido sus vacunas debido a la pandemia y que la disminución dé lugar a brotes de enfermedades prevenibles como el sarampión altamente contagioso.

Robert Redfield, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), advirtió recientemente que la pandemia, junto con la temporada de gripe, podría ocasionar “el peor otoño, desde una perspectiva de salud pública” que el país jamás haya visto si la gente no siga las pautas COVID-19 de los CDC.

La Dra. Sonder Crane, que trabaja en la clínica pediátrica Children’s Mercy West en Kansas City, Kansas, le dijo a The Kansas City Star que está preocupada por la temporada de gripe mientras aún hay una pandemia.

“Vamos a empezar a ver que la gente se enferma por las cosas normales, y si se incluyen niños no vacunados, nos estaremos desarrollando en otras áreas que podrían iniciar otros brotes, otras pandemias”, dijo Crane. “Hemos tenido brotes de sarampión, tos y tos ferina. Realmente no quiero volver a pasar por eso. No creo que nadie lo haga”.

Las tasas de vacunación han disminuido en todo el país entre un 40 y un 50% desde que comenzó la pandemia cuando los padres dejaron de llevar a sus hijos al médico, ya sea por órdenes de quedarse en casa o por miedo.

Con el inicio del año escolar acercándose, los distritos escolares, los departamentos de salud pública y los pediatras les recuerdan a las familias que se pongan al día con sus vacunas antes de que los niños regresen a la escuela, ya sea que tomen clases en persona o en casa.

“No importa qué tipo de modelo de aprendizaje elijan las familias, ya sea híbrido o en casa o en persona, sin importar el modelo que elija, todos los niños deben estar completamente inmunizados para la escuela”, le dijo Gretchen Homan, presidente electa de la sección de Kansas de la Academia Estadounidense de Pediatría, a The Star.

Los expertos recomiendan que los niños y adultos se vacunen contra la gripe cuando esté disponible. También alientan a los padres a vacunar a sus hijos para prevenir cualquier posible brote que suponga un estrés adicional para los hospitales del área.

“¿Realmente necesitamos sarampión y COVID al mismo tiempo?”, preguntó retóricamente la pediatra Jennifer Mellick. “Yo iría con el no. No es como si nuestros proveedores de atención médica no tuvieran suficiente con lo que lidiar en este momento”.

El Departamento de Salud del condado de Jackson (Missouri) ha anunciado que organizará clínicas de vacunación móviles en el este del condado de Jackson para hacerlas más accesibles a las familias, y la última se realizará el 11 de septiembre en Independence. Además, la Coalición de Inmunización ha programado clínicas gratuitas de vacunación contra la gripe en el lado de Kansas y Missouri para este otoño, a partir del 1 de octubre en Kansas City, Kansas, Community College.