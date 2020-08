Borromeo Academy offering five full-ride scholarships

By Angie Baldelomar



St. Charles Borromeo Academy is offering five full scholarships for preschool and K-8 students.

The scholarships are open to all families in the Kansas City, Missouri, area and the school will accept applications throughout the year, said Jennifer Harris, director of development.

“We want to make it possible for anyone who desires a Catholic education to be able to get a Catholic education for their children,” Harris said.

Harris thanks generous donors and their commitment to help get the school’s enrollment up for this initiative. The school has Hispanic families that are engaged in the community and wants to grow that community, she said.

“We know that a large percentage of Catholics in the world are Hispanics, so we want to make it available for anyone who’s Catholic — or really, anybody outside the Catholic Church,” Harris said.

The school year started Wednesday (Aug. 26) with in-person instruction — and for those who chose, remote instruction.

For any Spanish speakers wanting more information, call Rosa Lopez at (816) 803-2498.

“Please don’t hesitate to apply,” Harris said. “If there’s a desire, we really want to make it work for families.”

St. Charles Borromeo Academy is a Kansas City diocesan, classical school for age 2 through the eighth grade. For more information on the school, visit https://www.borromeoacademy.com/.

____________________________________________________________________________________

Borromeo Academy ofrece cinco becas completas

St. Charles Borromeo Academy está ofreciendo cinco becas completas para estudiantes de preescolar y K-8.

Las becas están abiertas a todas las familias en el área de Kansas City, Missouri, y la escuela aceptará solicitudes durante todo el año, dijo Jennifer Harris, directora de desarrollo.

“Queremos hacer posible que cualquiera que desee una educación católica pueda obtener una educación católica para sus hijos”, dijo Harris.

Harris agradece a los generosos donantes y su compromiso de ayudar a aumentar la inscripción de la escuela para esta iniciativa. La escuela tiene familias hispanas que están comprometidas con la comunidad y quieren hacer crecer esa comunidad, dijo.

“Sabemos que un gran porcentaje de católicos en el mundo son hispanos, por lo que queremos que esté disponible para cualquier persona que sea católica, o realmente, para cualquier persona fuera de la Iglesia Católica”, dijo.

El año escolar comenzó el miércoles (26 de agosto) con instrucción en persona y, para quienes eligieron, instrucción a distancia.

Para cualquier hispanohablante que desee más información, llame a Rosa López al (816) 803-2498.

“Por favor, no dude en postularse”, dijo Harris. “Si hay un deseo, realmente queremos que funcione para las familias”.

La St. Charles Borromeo Academy es una escuela clásica diocesana de Kansas City desde los 2 años hasta el octavo grado. Para obtener más información sobre la escuela, visite https://www.borromeoacademy.com/.