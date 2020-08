Coronavirus cases force universities nationwide to stop in-person classes

By Roberta Pardo

Colleges and universities nationwide are trying to start the fall semester as coronavirus cases continue to rise, forcing some institutions to cancel in-person instruction and implement strict rules to control the virus.

Universities in at least 19 states have reported outbreaks, despite health protocols on campus.

The University of Notre Dame was forced to move instruction online after an increase in COVID-19 cases on its campus. Likewise, the University of North Carolina abruptly moved all classes online after 177 students had tested positive, and photos and video circulated of students without masks.

In Kansas, a Kansas State University fraternity reported 13 COVID-19 cases last week, with the state’s health secretary calling it the “tip of the iceberg.”

Students at the University of Kansas (KU) — which started in-person instruction this week — are worried about how the semester will go, with many unsure how long they will be allowed to stay. Following “social activities” that violated county and university guidelines last weekend (Aug. 21-23), two KU fraternities, Kappa Sigma and Phi Kappa Psi, were issued cease-and-desist orders from KU Chancellor Douglas Girod on Sunday night (Aug. 23).

Last week, KU also reported 89 positive cases, after three days of testing 7,088 people.

The student paper’s editorial board has called for KU to reverse course and go completely online.

According to data from Johns Hopkins University, there were 5.7 million cases of coronavirus and more than 177,000 people had died across the United States as of Monday (Aug. 24).

____________________________________________________________________________________

Casos de coronavirus obligan a universidades en el país a suspender clases presenciales

Las universidades en todo el país están tratando de comenzar el semestre de otoño a medida que los casos de coronavirus continúan aumentando, lo que obliga a algunas instituciones a cancelar la instrucción en persona e implementar reglas estrictas para controlar el virus.

Las universidades en al menos 19 estados han informado brotes, a pesar de los protocolos de salud en el campus.

La Universidad de Notre Dame se vio obligada a cambiar la instrucción en línea después de un aumento en los casos de COVID-19 en su campus. Del mismo modo, la Universidad de Carolina del Norte movió abruptamente todas las clases a ser en línea después de que 177 estudiantes dieron positivo y circularon fotos y videos de estudiantes sin máscaras.

En Kansas, una fraternidad de Kansas State University reportó 13 casos de COVID-19 la semana pasada, y el secretario de salud del estado lo llamó la “punta del iceberg”.

Los estudiantes de la Universidad de Kansas (KU), que comenzaron la instrucción en persona esta semana, están preocupados por cómo irá el semestre, y muchos no están seguros de cuánto tiempo se les permitirá quedarse. Después de “actividades sociales” que violaron las directrices del condado y la universidad el fin de semana pasado (21-23 de agosto), dos fraternidades de KU, Kappa Sigma y Phi Kappa Psi, recibieron órdenes de cese y desistimiento del rector de KU, Douglas Girod, el domingo por la noche (agosto 23).

La semana pasada, KU también informó de 89 casos positivos, después de tres días de pruebas a 7.088 personas.

El comité editorial del periódico estudiantil ha pedido a KU que revierta el curso y pase a dar instrucción en línea.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hubo 5.7 millones de casos de coronavirus y más de 177,000 personas habían muerto en Estados Unidos hasta el lunes (24 de agosto).