Artes Mágicas: Mi Primer Bebé!

Recuerdo cuando tuve mi primer bebé ¡y tuve seis! tenía muchas dudas, a la mayoría de las mujeres les pasa lo mismo. ¿Si llora de noche que haré?, ¿Lo alimentaré de noche o mejor no lo haré? ¿Lo dejaré al lado de mi cama, por si se despierta, llora y no lo oigo?

Primero que nada, para que los bebés duerman de noche, deben darle una rutina, todos los días acostarlos a la misma hora. Deben mantenerlos despiertos por lo menos 6 horas antes de la hora de dormir. Amamantarlos o darle su alimento y que haga sus tres provechitos, si no lo hace lo hamaca suave de arriba para abajo, paradito, su mano debe estar atrás de su cuello, para asegurar su cabeza y poder verlo y controlar su respiración. Siempre ponerle pañal seco antes de amamantarlo porque mayormente se duermen después. Su ropa debe ser cómoda, nada que les quede justo o apretado, porque transpirara mucho. ¡Nunca lo acueste boca abajo! El bebé enrolla con sus manitas las sábanas o mueve su cabecita y como estás dormida, no lo ves y no respirará bien. Ponerlo de costadito, mirándote a Ti. Con una almohada pegada detrás de su cuerpito, así, si vomita, no se ahoga. Si se despierta en la noche, no te pongas nerviosa, no prendas luces fuertes, sólo una pequeña lámpara, revisa el pañal, lo alimentas, siempre recordar que debe hacer sus provechos y lo hamacas, el siente como si siguiera dentro del líquido amniótico que estaba en movimiento y se duerme. Es preferible que duerma al lado de tu cama, así estarás más tranquila hasta pasado el año. Muchas madres no le ponen medias en sus pies y eso trae retorcijones y lo hará llorar por el dolor. Si ya tiene más de un mes se le puede dar un Té hecho con anís estrellado y un poquito de azúcar. Se hervirá el agua y en la taza se pone una cucharita de azúcar y una de anís. Y luego se pone en la mamila, mamadera. Recuerde que también aunque se le amamante los bebés tienen que tomar agua hervida varias veces al día a temperatura natural. Ellos están acostumbrándose a los sonidos así que si bien no todo debe estar en silencio, pero la música, TV o teléfonos deben estar en bajo tono. Si no les dolerán sus oídos. No le pongan gotas en ellos sin consultar a su Pediatra. El aire acondicionado frio o caliente debe ser moderado. Lo principal es que la madre no se ponga impaciente, cuando el bebé llora. Ellos presienten sus emociones y reaccionan. Si la Mamá y el Papá están tranquilos, ellos se calmarán.

El Sexto sentido te dirá muchas veces qué hacer cuando Tú bebé se despierte. ¡Bendiciones!

PROFESORA LEONORA.