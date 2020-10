Takeaways: An analysis of the first presidential debate

By Roberta Pardo

Democratic candidate Joe Biden and President Donald Trump faced off in the first presidential debate on Tuesday (Sept. 29) night, which many critics are calling a disaster.

Trump bulldozed his way through the 90-minute debate, constantly interrupting Biden and moderator Chris Wallace of Fox News. He likely did nothing to expand beyond his base — a strategy that many experts find odd. Here are some takeaways:

*Trump does not condemn white supremacists: During the portion of the debate that covered racial injustice and the nationwide protests that took place, Trump refused to condemn white supremacy when asked to do so by Wallace and Biden.

“Stand back and stand by,” he said instead.

The white supremacist militia group Proud Boys is using that statement as its new slogan.

*Trump’s response on his handling of COVID-19 was more of the same: More than 200,000 Americans have died from the virus, with spiking again in some parts of the country. The president’s tactic when defending himself was to insult Biden’s intelligence.

On average, most voters say they disapprove of the job Trump is doing of handling the pandemic.

*Disputing the election: Trump failed to affirm whether he would urge followers to remain peaceful as votes are counted during the Nov. 3 general elections, including if there are delays in reporting the results.

“I’m urging my supporters to go into the polls and watch very carefully because that’s what has to happen,” he said instead.

Biden, for his part, insisted that if Americans vote in large numbers — presumably for him —a contested election could be prevented.

*Trump attacked Biden’s son about drug addiction: The topic of Hunter Biden was expected to come up at some point. Trump and his allies have repeatedly made unfounded and false claims alleging that Biden and his son acted corruptly in Ukraine.

When Trump attacked Biden’s son on past issues with drug addiction, the former vice president turned to the camera and addressed the issue, even as Trump sought to interrupt.

“My son had a drug problem, but he’s overcome it and I’m proud of him,” Biden said.

Many experts agree the moment was powerful and could forge a link between Biden and millions of Americans whose families have dealt with drug and alcohol addiction.

The next presidential debate is scheduled for Oct. 15. Steve Scully of C-SPAN will be the moderator.

_______________________________________________________________________________

Lo que dejó el primer debate presidencial

El candidato demócrata Joe Biden y el presidente Donald Trump se enfrentaron en el primer debate presidencial el martes (29 de septiembre) por la noche, que muchos críticos calificaronn de desastre.

Trump se abrió paso a través del debate de 90 minutos, interrumpiendo constantemente a Biden y al moderador Chris Wallace de Fox News. Probablemente no hizo nada para expandirse más allá de su base, una estrategia que muchos expertos encuentran extraña. A continuación se muestran algunas conclusiones:

*Trump no condena a los supremacistas blancos: durante la parte del debate que cubrió la injusticia racial y las protestas a nivel nacional que tuvieron lugar, Trump se negó a condenar la supremacía blanca cuando Wallace y Biden le pidieron que lo hiciera.

“Retrocedan y esperen”, dijo en su lugar.

El grupo de milicias supremacistas blancas Proud Boys está usando esa declaración como su nuevo eslogan.

*La respuesta de Trump sobre su manejo de COVID-19 fue más de lo mismo: más de 200,000 estadounidenses han muerto a causa del virus, con un repunte nuevamente en algunas partes del país. La táctica del presidente al defenderse fue insultar la inteligencia de Biden.

En promedio, la mayoría de los votantes dicen que desaprueban el trabajo que está haciendo Trump para manejar la pandemia.

*Disputando la elección: Trump no afirmó si instaría a sus seguidores a permanecer pacíficos mientras se cuentan los votos durante las elecciones generales del 3 de noviembre, incluso si hay demoras en informar los resultados.

“Insto a mis seguidores a ir a las urnas y observar con mucho cuidado porque eso es lo que tiene que suceder”, dijo en su lugar.

Biden, por su parte, insistió en que si los estadounidenses votan en grandes cantidades, presumiblemente por él, se podrían evitar elecciones impugnadas.

*Trump atacó al hijo de Biden por la adicción a las drogas: se esperaba que el tema de Hunter Biden surgiera en algún momento. Trump y sus aliados han hecho repetidas afirmaciones infundadas y falsas alegando que Biden y su hijo actuaron de manera corrupta en Ucrania.

Cuando Trump atacó al hijo de Biden por problemas pasados con la adicción a las drogas, el ex vicepresidente miró hacia la cámara y abordó el tema, incluso cuando Trump intentaba interrumpir.

“Mi hijo tenía un problema con las drogas, pero lo superó y estoy orgulloso de él”, dijo Biden.

Muchos expertos coinciden en que el momento fue poderoso y podría forjar un vínculo entre Biden y millones de estadounidenses cuyas familias han lidiado con la adicción a las drogas y al alcohol.

El próximo debate presidencial está programado para el 15 de octubre. Steve Scully de C-SPAN será el moderador.

Share this: Twitter

Facebook