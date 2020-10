Parson and wife test positive for COVID-19

By Roberta Pardo

Missouri Gov. Mike Parson’s office confirmed Sept. 23 that Parson and his wife had tested positive for COVID-19.

Parson was tested after his wife, Teresa, had tested positive earlier in the day. His wife had experienced mild symptoms, including a cough and nasal congestion, according to spokeswoman Kelli Jones.

“At this time, the governor feels healthy and is displaying no symptoms, and the first lady has mild symptoms,” Jones said Sept. 23 in a statement.

Through a video on his Facebook page, Parson said he and his wife were fine.

“Right now I feel fine. No symptoms of any kind,” he said. “But right now, we just have to take the quarantine procedures in place.”

Parson, a Republican, has vehemently refused to require residents to wear masks, though he has repeatedly urged residents to wear masks and maintain social distancing. But he has been outspoken about his opposition to mask mandates, sometimes not even wearing one at official functions.

His opposition to statewide mask mandates has continued, even as the White House Coronavirus Task Force has recommended a face covering requirement in Missouri, given the state’s escalating number of confirmed cases.

Last week, Missouri registered the highest single-day total deaths reported, with 83 reported on Sept. 23.

_______________________________________________________________________________

Parson y su esposa dan positivo por COVID-19

La oficina del gobernador de Missouri, Mike Parson, confirmó el 23 de septiembre que Parson y su esposa habían dado positivo por COVID-19.

Parson fue examinado después de que su esposa, Teresa, hubiera dado positivo ese mismo día. Su esposa había experimentado síntomas leves, como tos y congestión nasal, según la portavoz Kelli Jones.

“En este momento, el gobernador se siente sano y no muestra síntomas, y la primera dama tiene síntomas leves”, dijo Jones el 23 de septiembre en un comunicado.

A través de un video en su página de Facebook, Parson dijo que él y su esposa estaban bien.

“Ahora mismo me siento bien. No hay síntomas de ningún tipo”, dijo. “Pero ahora mismo, sólo tenemos que implementar los procedimientos de cuarentena”.

Parson, un republicano, se ha negado con vehemencia a exigir a los residentes que usen máscaras, aunque ha instado repetidamente a los residentes a usar máscaras y mantener el distanciamiento social. Pero ha sido franco sobre su oposición a los mandatos de usar máscaras, a veces ni siquiera usa uno en funciones oficiales.

Su oposición a los mandatos de máscaras en todo el estado ha continuado, incluso cuando el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca ha recomendado un requisito de cobertura facial en Missouri, dado el número creciente de casos confirmados en el estado.

La semana pasada, Missouri registró las muertes totales más altas en un solo día reportadas, con 83 reportadas el 23 de septiembre.

