KC area artist working on documentary exploring Mexican culture

By Angie Baldelomar

Kansas City area artist Hugo Ximello-Salido is working on a documentary that aims to celebrate and explore Mexican culture through art.

The documentary will focus on the Muxes, one-of-a-kind individuals who are assigned male identities at birth but grow up to dress and behave in ways traditionally associated with women. The Muxes exist within a particular cultural context in Oaxaca. They constitute a separate category of gender identity — a third gender, Ximello-Salido said.

“I hope this will be a powerful way to create deeper knowledge and social awareness of this unique facet of Mexican culture and its roots, while at the same time exploring the larger understanding of gender fluidity across cultures,” he writes on his production company’s website, Luminous Art.

But above all, Ximello-Salido — who was born in Guadalajara, Jalisco, Mexico — wants to educate Americans about Mexican culture through art, he said.

“The biggest focal point of my art is to give Mexican art a different view here in the United States because a lot of people see Mexican art as the Day of the Dead; they don’t go beyond that,” he said. “It’s a way to educate myself, others, and just to bring art and my culture into Kansas City.”

Ximello-Salido started working on this project in 2019. He is getting ready to fly to Oaxaca in November to resume filming in Oaxaca.

When asked why he put the Muxes at the film’s center, Ximello-Salido cites the similarities to the transgender community.

“We can see that now there’s more understanding and acceptance, or even people who are more curious or interested (in learning) how pronouns and gender are perceived in our community,” he said.

Unlike many transgender people in the United States, the Muxes are highly respected in their community.

The documentary also will include interviews with relevant artists and experts from Kansas City to discuss issues like gender identity, culture and art.

Ximello-Salido expects to have the project done by spring 2021. Since Oct. 1, his latest exhibit, inspired by the work he has already done with the Muxes, is being displayed at Cafe Trio on the Plaza in Kansas City, Missouri.

For more information, visit https://www.luminousart.org/muxe.html.

_____________________________________________________________________________

Artista del área de KC trabaja en documental que explora partes de la cultura mexicana

El artista del área de Kansas City, Hugo Ximello-Salido, está trabajando en un documental que tiene como objetivo celebrar y explorar la cultura mexicana a través del arte.

El documental se centrará en los Muxes, individuos únicos a los que se les asignan identidades masculinas al nacer, pero que cuando crecen se visten y se comportan de formas tradicionalmente asociadas con las mujeres. Los Muxes existen dentro de un contexto cultural particular en Oaxaca. Constituyen una categoría separada de identidad de género, un tercer género, dijo Ximello-Salido.

“Espero que esta sea una manera poderosa de crear un conocimiento más profundo y una conciencia social de esta faceta única de la cultura mexicana y sus raíces, mientras que al mismo tiempo se explora la comprensión más amplia de la fluidez de género en todas las culturas”, escribe en el sitio web de su productora, Arte Luminoso.

Pero sobre todo, Ximello-Salido, que nació en Guadalajara, Jalisco, México, quiere educar a los estadounidenses sobre la cultura mexicana a través del arte, dijo.

“El punto focal más grande de mi arte es darle al arte mexicano una visión diferente aquí en Estados Unidos porque mucha gente ve el arte mexicano como el Día de Muertos; no van más allá de eso”, dijo. “Es una forma de educarme a mí mismo y a otros y de traer arte y m cultura a Kansas City”.

Ximello-Salido comenzó a trabajar en este proyecto en 2019. Se prepara para volar a Oaxaca en noviembre para reanudar la filmación.

Cuando se le preguntó por qué puso a los Muxes en el centro de la película, Ximello-Salido cita las similitudes con la comunidad transgénero.

“Podemos ver que ahora hay más comprensión y aceptación, o incluso personas más curiosas o interesadas (en aprender) cómo se perciben los pronombres y el género en nuestra comunidad”, dijo.

A diferencia de muchas personas transgénero en Estados Unidos, los Muxes son muy respetados en su comunidad.

El documental también incluirá entrevistas con artistas y expertos relevantes de Kansas City para discutir temas como identidad de género, cultura y arte.

Ximello-Salido espera tener el proyecto terminado en la primavera de 2021. Desde el 1 de octubre, su exhibición más reciente, inspirada en el trabajo que ya ha hecho con los Muxes, se exhibe en el Café Trio en el Plaza en Kansas City, Missouri.

Para obtener más información, visite https://www.luminousart.org/muxe.html.

Share this: Twitter

Facebook