KC Public Theatre to premiere first-ever Spanish-language radio play

By Angie Baldelomar

Kansas City Public Theatre is premiering its first Spanish-language radio drama.

“El Amor que Mueve el Sol y las demas Estrellas” tells the fictionalized story of two real-life women, Leonora Carrington and Remedios Varo. Writer Karen Lisondra said she had been interested in them for a while and in 2018 finally started writing something inspired by their lives.

“I’m using music and sound design to get to explore the minds of these two artists (Carrington and Varo),” she said.

The play touches on themes such as resilience and the empowerment of women, Lisondra said.

The play was supposed to premiere as a stage play at the Kansas City Fringe Festival. But because of the pandemic, Lisondra — who also directed it — decided to change it from English to Spanish and make it into a radio play.

“It’s been really exciting because we got to explore the whole realm of sound through these four composers. … It’s really interesting and cool,” she said.

Lisondra’s husband, Amado Espinoza, was in charge of music and sound design. It stars Julia Othmer and Fedra Cooper, and features many other local artists.

“It’s been really great because we’ve been able to reach out and get a lot of people to work on it, like Jose Faus and Eugenia Gonzalez,” she said.

Now that it’s going into a digital format, Lisondra hopes to spread the work beyond Kansas City and the United States.

“Because of the nature of the show being digital, it’s something that can be spread all over, not just here in Kansas City,” she said. “You can share it with the whole Spanish-speaking population around the world.”

“El Amor que Mueve el Sol y las demas Estrellas” will premiere at 7 p.m. Thursday (Oct. 29) on KKFI-FM (90.1). There will be another chance to check it out at 7 p.m. Sunday (Nov. 1) through Facebook Live.

________________________________________________________________________

KC Public Theatre estrenará primera obra de radio en español

Kansas City Public Theatre está estenando su primer drama radiofónico en español.

“El Amor que Mueve el Sol y las demás Estrellas” cuenta la historia de ficción de dos mujeres de la vida real, Leonora Carrington y Remedios Varo. La escritora Karen Lisondra dijo que había estado interesada en ellas por un tiempo y en 2018 finalmente comenzó a escribir algo inspirado en sus vidas.

“Estoy usando música y diseño de sonido para explorar las mentes de estos dos artistas (Carrington y Varo)”, dijo.

La obra toca temas como la resiliencia y el empoderamiento de las mujeres, dijo Lisondra.

Se suponía que la obra se estrenaría como una obra de teatro en el Kansas City Fringe Festival. Pero debido a la pandemia, Lisondra, quien también la dirigió, decidió cambiarla del inglés al español y convertirla en una obra de radio.

“Ha sido realmente emocionante porque pudimos explorar todo el reino del sonido a través de estos cuatro compositores. … Es realmente interesante y genial”, dijo.

El esposo de Lisondra, Amado Espinoza, estuvo a cargo de la música y el diseño de sonido. La obra está protagonizada por Julia Othmer y Fedra Cooper, y cuenta con muchos otros artistas locales.

“Ha sido realmente genial porque pudimos acercarnos y conseguir que muchas personas trabajen en ella, como José Faus y Eugenia González”, dijo.

Ahora que estará en formato digital, Lisondra espera difundir el trabajo más allá de Kansas City y Estados Unidos.

“Debido a que la naturaleza del programa es digital, es algo que se puede difundir por todas partes, no sólo aquí en Kansas City”, dijo. “Puede compartirlo con toda la población hispanohablante de todo el mundo”.

“El Amor que Mueve el Sol y las demás Estrellas” se estrenará a las 7 p.m. este jueves (29 de octubre) en KKFI-FM (90.1). Habrá otra oportunidad de escucharlo a las 7 p.m. el domingo (1 de noviembre) a través de Facebook Live.

