Take extra care trick-or-treating this year

Commentary by Chara

Halloween will be a different experience this year because of COVID-19.

To have a safe Halloween experience, it is important that you take extra precautions to avoid contracting the coronavirus. The U.S. Centers for Disease Control and Prevention can help you do so.

The CDC is asking people to avoid direct contact with trick-or-treaters. So if you want to give away candy, set up a stand with small bags of candy outside your house for children to take. Remember, if you create bags of goodies for a drive-thru or walk-thru Halloween stand, make sure you wash your hands before handling the candy, even though it is packaged.

If you want to go out to enjoy Halloween activities in the area, wear a mask and stay at least 6 feet away from people who are not part of your household. And carry a small bottle of hand sanitizer with you to use after touching surfaces.

If you want to make the Oct. 31 holiday special for your children and you do not want to go out, play games, carve a pumpkin and give candy away to them. Other fun activities include watching Halloween movies and cooking a Halloween-themed meal.

Happy Halloween. Keep your family safe. And help keep COVID-19 under control.

_________________________________________________________________________

Tenga especial cuidado al salir a pedir golosinas este año

Halloween será una experiencia diferente este año debido al COVID-19.

Para tener una experiencia de Halloween segura, es importante que tome precauciones adicionales para evitar contraer el coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pueden ayudarle a hacerlo.

El CDC está pidiendo a la gente que evite el contacto directo con los que hacen truco o trato. Entonces, si desea regalar dulces, coloque un puesto con pequeñas bolsas de dulces fuera de su casa para que los niños se las lleven. Recuerde, si crea bolsas de golosinas para un stand de Halloween de drive-thru o walk-thru, asegúrese de lavarse las manos antes de manipular los dulces, aunque estén empaquetados.

Si desea salir a disfrutar de las actividades de Halloween en el área, use una máscara y manténgase al menos a 6 pies de distancia de las personas que no forman parte de su hogar. Y lleve consigo una pequeña botella de desinfectante de manos para usar después de tocar superficies.

Si desea que la festividad del 31 de octubre sea especial para sus hijos y no quiere salir, juegue, talle una calabaza y regale dulces. Otras actividades divertidas incluyen ver películas de Halloween y cocinar una comida con el tema de Halloween.

Feliz Halloween. Mantenga a su familia a salvo. Y ayude a mantener COVID-19 bajo control.

