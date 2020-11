Connect with a New Job Through the WYCO Works Program

The COVID-19 pandemic has brought severe economic woes to many Wyandotte County residents. But there’s some good news – through the WYCO Works program, part of the Workforce Partnership initiative, people who are unemployed as a result of the COVID-19 pandemic can get information and even training for more than 4,300 open jobs in the County! These job opportunities span multiple industries such as manufacturing, healthcare and logistics – with an average wage above $25 an hour.

Over the next few months, every individual in Wyandotte County who is unemployed as a result of the pandemic will receive WYCO Works information on jobs and training in the mail. Those who are interested in a job are asked to set up a meeting at Workforce Partnership to set up a KansasWorks account, apply for a job of interest or talk to a career navigator about training options.

Workforce Partnership offers job hunters a wide variety services including skills assessments, resume development, job search resources, partner agency referrals, tuition assistance, GED and ESL support and pre-vocational services.

And there’s more good news! If you meet with Workforce Partnership before the end of the year, you’ll receive a $25 VISA® gift card! For more information or to set up an appointment contact Eliza Barr at (913) 279-2650 or elzab@workforcepartnership.com.

The Wyandotte Economic Development Council is sponsoring the WYCO Works program, which is being funded by the Unified Government CARES Act, to highlight the job and training opportunities available through Workforce Partnership.

Conéctese con un nuevo trabajo a través del programa WYCO Trabaja

La pandemia de COVID-19 ha traído graves problemas económicos a muchos residentes del condado de Wyandotte. Pero hay buenas noticias: a través del programa WYCO Trabaja, que forma parte de la iniciativa Workforce Partnership, las personas que están desempleadas como resultado de la pandemia COVID-19 pueden obtener información e incluso capacitación para más de 4,300 puestos de trabajo vacantes en el condado. Estas oportunidades laborales abarcan múltiples industrias como la manufactura, la atención médica y la logística, con un salario promedio superior a $25 la hora.

Durante los próximos meses, todas las personas en el condado de Wyandotte que estén desempleadas como resultado de la pandemia recibirán información de WYCO Trabaja sobre trabajos y capacitación por correo. A quienes estén interesados en un trabajo se les pide que organicen una reunión en Workforce Partnership para abrir una cuenta de KansasWorks, solicitar un trabajo de interés o hablar con un navegador de carreras sobre las opciones de capacitación.

Workforce Partnership ofrece a las personas que buscan un empleo una amplia variedad de servicios que incluyen evaluaciones de habilidades, desarrollo de currículum vitae, recursos para la búsqueda de empleo, referencias de agencias asociadas, asistencia con la matrícula, apoyo para GED y ESL y servicios pre-profesionales.

¡Y hay más buenas noticias! Si se reúne con Workforce Partnership antes de fin de año, ¡recibirá una tarjeta de regalo VISA de $25! Para obtener más información o para programar una cita, comuníquese con Eliza Barr al (913) 279-2650 o elzab@workforcepartnership.com.

El Consejo de Desarrollo Económico de Wyandotte patrocina el programa WYCO Works, que está siendo financiado por la Ley CARES del Gobierno Unificado, para destacar las oportunidades laborales y de capacitación disponibles a través de Workforce Partnership.

