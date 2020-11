KCK Chamber launches new women’s division

By Angie Baldelomar

The Kansas City, Kansas, Chamber of Commerce has announced a new division geared specifically toward women.

The KCK Women’s Chamber Network (WCN) is focused on offering education, networking and mentoring opportunities for women at all levels of business.

After the 100-year-old KCK Women’s Chamber of Commerce was dissolved earlier this year, Cathy Harding, its last president and a board member of the KCK Chamber of Commerce, said the organization decided to instead become a division of the KCK Chamber.

“The KCK Chamber, in my opinion, has done an outstanding job to be as inclusive as possible with everyone, regardless of gender, or race or ethnicity,” Harding said. “We felt like it was a good home and we didn’t need to have a standalone at this point, that we could be a part of a larger organization.”

The WCN will focus on women’s needs in business and advocate for the development of women in all stages of their careers. Throughout the year, it will host programs dedicated to women in business.

“The idea is to cast an inclusive enough net where everyone feels that they could be a part of this chamber, that this is not an exclusive place,” said Daniel Silva, KCK Chamber president and CEO, about this division.

The KCK Women’s Chamber board of directors will serve the WCN as an advisory board, Harding said. Silva hopes this division also will advise in terms of policy changes at the legislative level.

“Even though women have a better foothold now than ever before, there’s still some disparities and imbalances (at the legislative level), whether it’s equal pay in the workplace or anti-discrimination language,” he said.

Anyone interested in joining the WCN and the KCK Chamber can do so as an individual or as a business. For more information or to join the network, visit https://kckchamber.com/womens-chamber-network/.

Lastly, Silva emphasizes that this is open for all women in the Kansas City area.

“This is not just dedicated to women who live and work in Wyandotte County,” he said. “This is dedicated to all women who want to be a part of this movement.”

_________________________________________________________________________

Cámara de KCK lanza nueva división para mujeres

La Cámara de Comercio de Kansas City, Kansas, ha anunciado una nueva división dirigida específicamente a las mujeres.

La KCK Women’s Chamber Network (WCN) se centra en ofrecer oportunidades de educación, redes y tutoría para mujeres en todos los niveles de la empresa.

Después de que la Cámara de Comercio de Mujeres de KCK, de 100 años de antigüedad, se disolviera a principios de este año, Cathy Harding, su última presidenta y miembro de la junta de la Cámara de Comercio de KCK, dijo que la organización decidió convertirse en una división de la Cámara de KCK.

“La Cámara de KCK, en mi opinión, ha hecho un trabajo sobresaliente para ser lo más inclusivo posible con todos, sin importar el género, la raza o etnia”, dijo Harding. “Sentimos que era un buen hogar y no necesitábamos tener uno independiente en este momento, que podíamos ser parte de una organización más grande”.

La WCN se centrará en las necesidades de las mujeres en los negocios y abogará por el desarrollo de las mujeres en todas las etapas de sus carreras. Durante todo el año organizará programas dedicados a las mujeres empresarias.

“La idea es crear una red lo suficientemente inclusiva donde todos sientan que pueden ser parte de esta cámara, que este no es un lugar exclusivo”, dijo Daniel Silva, presidente y director ejecutivo de la Cámara de KCK, sobre esta división.

La junta directiva de la Cámara de Mujeres de KCK servirá a la WCN como junta asesora, dijo Harding. Silva espera que esta división también asesore en términos de cambios de política a nivel legislativo.

“A pesar de que las mujeres tienen ahora un punto de apoyo mejor que nunca, todavía existen algunas disparidades y desequilibrios (a nivel legislativo), ya sea en la igualdad de salario en el lugar de trabajo o en el lenguaje contra la discriminación”, dijo.

Cualquier persona interesada en unirse a la WCN y la Cámara KCK puede hacerlo como individuo o como empresa. Para obtener más información o unirse a la red, visite https://kckchamber.com/womens-chamber-network/.

Por último, Silva enfatiza que esto está abierto para todas las mujeres en el área de Kansas City.

“Esto no está dedicado solo a las mujeres que viven y trabajan en el condado de Wyandotte”, dijo. “Esto está dedicado a todas las mujeres que quieran ser parte de este movimiento”.

