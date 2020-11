Now Get Saliva-based COVID-19 testing at the new Unified Government testing facility!

Now you can get saliva COVID-19 testing. It’s easy – just hold a swab under your tongue for 60 seconds. This replaces the previous type of test used at this location. The new testing location is at 78th and State Avenue (7836 State Avenue, the former Kmart location). Hours are Monday through Friday, 9 AM – 3 PM. All testing is indoors where it’s warm!

Know Before You Go!

Before you arrive for saliva testing, here’s some important information to know:

*Don’t have anything in your mouth for 15 minutes prior to testing (food, water, ice, gum, etc.)

*Do not smoke for at least 30 minutes prior to testing.

Save time and fill out your testing intake form in advance! Visit http://bitly/COVIDintakeWyCo. For more information about COVID-19 in Wyandotte County, visit wycokck.org/COVID-19.

_________________________________________________________________________

¡Ahora obtenga pruebas de COVID-19 basadas en saliva en la nueva instalación de pruebas del Gobierno Unificado!

Ahora puede hacerse la prueba de COVID-19 de saliva. Es fácil: simplemente coloque un hisopo debajo de la lengua durante 60 segundos. Esto reemplaza el tipo de prueba anterior utilizado en esta ubicación. La nueva ubicación de prueba está en 78th y State Avenue (7836 State Avenue, la antigua ubicación de Kmart). El horario es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 3 p.m. ¡Todas las pruebas se realizan en interiores donde hace calor!

¡Sepa antes de ir!

Antes de llegar para la prueba de saliva, aquí hay información importante que debe conocer:

*No tenga nada en la boca durante 15 minutos antes de la prueba (comida, agua, hielo, chicle, etc.)

*No fume durante al menos 30 minutos antes de la prueba.

¡Ahorre tiempo y complete su formulario de admisión de pruebas con anticipación! Visite http://bitly/COVIDintakeWyCo. Para obtener más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19.

Share this: Twitter

Facebook