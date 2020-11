Marshall wins Senate race; Parson wins MO governor’s race

By Roberta Pardo

After a night that was expected to yield more surprises than usual elections, the results in many races Tuesday (Nov. 3) in Kansas and Missouri ultimately turned out as predicted.

In Kansas, Republican Rep. Roger Marshall won his bid for the U.S. Senate, defeating Democrat Barbara Bollier 53.8% to 41.3%. In the weeks leading up to the election, the race was expected to be tighter than it ended up being.

Kansas has not elected a Democratic senator since 1928.

At the U.S. House level, U.S. Rep. Sharice Davids was re-elected to represent Kansas’ 3rd Congressional District, defeating Republican Amanda Adkins and Libertarian Steven Hohe.

Across the state line, voters in Missouri chose Republican Mike Parson as governor over Democrat Nicole Galloway. Parson, who assumed the governorship upon Eric Greitens’ resignation amid political scandals, obtained 57.2% of the votes against Galloway’s 40.6%.

Lt. Gov. Mike Kehoe was elected for another term, as were Attorney General Eric Schmitt, Secretary of State John Ashcroft and State Treasurer Scott Fitzpatrick.

At the federal level, Missouri’s 5th District re-elected Rep. Emanuel Cleaver II, defeating Republican challenger Ryan Derks 58.6% to 38.8%. Libertarian Robin Dominick secured 2.6% of the vote.

_________________________________________________________________________

Marshall gana la carrera por el Senado; Parson gana la carrera para gobernador de MO

Después de una noche que se esperaba que produjera más sorpresas que las elecciones habituales, los resultados en muchas carreras el martes (3 de noviembre) en Kansas y Missouri finalmente resultaron como se predijo.

En Kansas, el representante republicano Roger Marshall ganó su candidatura al Senado de Estados Unidos, derrotando a la demócrata Barbara Bollier por 53,8% a 41,3%. En las semanas previas a las elecciones, se esperaba que la contienda fuera más reñida de lo que terminó siendo.

Kansas no ha elegido a un senador demócrata desde 1932.

A nivel de la Cámara de Representantes, la representante estadounidense Sharice Davids fue reelegida para representar al tercer distrito del Congreso de Kansas, derrotando a la republicana Amanda Adkins y al libertario Steven Hohe.

Al otro lado de la línea estatal, los votantes de Missouri eligieron al republicano Mike Parson como gobernador sobre la demócrata Nicole Galloway. Parson, quien asumió la gobernación tras la renuncia de Eric Greitens en medio de escándalos políticos, obtuvo el 57,2% de los votos contra el 40,6% de Galloway.

El vicegobernador Mike Kehoe fue elegido para otro mandato, al igual que el fiscal general Eric Schmitt, el secretario de Estado John Ashcroft y el tesorero estatal Scott Fitzpatrick.

A nivel federal, el quinto distrito de Missouri reeligió al representante Emanuel Cleaver II, derrotando al retador republicano Ryan Derks en un 58,6% a un 38,8%. El libertario Robin Dominick obtuvo el 2,6% de los votos.

Share this: Twitter

Facebook