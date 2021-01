Editorial: Go Chiefs!

Kansas City’s celebrating this week. Even people uninterested in professional football are feeling hometown pride in the Chiefs victory on Sunday in the AFC championship game versus the Buffalo Bills. The reigning Super Bowl champions are now headed to their second consecutive Super Bowl. This year’s annual National Football League (NFL) championship game will be played in balmy Tampa, Fla. The Chiefs will take on the Tampa Bay Buccaneers in their home stadium.

Super Bowl LV on Feb. 7 marks the second match-up this season between Kansas City and Tampa Bay whose last Super Bowl win was in 2002. On Nov. 29, the Chiefs beat the Buccaneers 27-24 at Arrowhead Stadium.

Our local attractions, public buildings and monuments are trumpeting team pride. Crown Center’s main entrance fountains are gushing red. Union Station set up a giant “Run It Back” display where families are safely lining up to take photographs. The beloved landmark hung Chiefs AFC Champions banners across the south facade and swathed its mammoth T-Rex in Chiefs gear.

The lawns fronting Kansas City’s City Hall, the World War I Memorial and the county courthouse are painted with the Chiefs logo and Run It Back slogan, which fuels anticipation for a second consecutive Super Bowl win.

Metro area stores selling sports merchandise have their employees working feverishly to keep Chiefs apparel and memorabilia on the shelves. The Chiefs Jan. 24 win and back-to-back Super Bowl appearances benefitted local restaurateurs. Bars and restaurants profited from fans gathering to cheer for their team or order take-out for home watch parties.

As Charles Goldman wrote on USATodaySports.com after the Chiefs-Buccaneers AFC championship game, “There is a lot of praise to go around.” Our Kansas City Chiefs deserve our congratulations as well as our gratitude.

As an NFL team, they’ve made us proud. Their hard work has won international notice for the city and given fans a happy distraction from the pandemic. And, importantly, in this politically bitter, divided landscape, the “uniquely unifying power” of competitive sports has united Chiefs fans. For the moment, they’ve put aside their differences to root for their team.

It’s a good time to come together and cheer on the home team and their 2020-21 season. The number of coronavirus deaths and new cases has dropped sharply over the past couple weeks, reports the Centers for Disease Control and Prevention. And while vaccinations are proceeding at a snail’s pace, people are getting the vaccine.

We can’t get complacent, though, or relax our guard, health experts warn. The country’s top infectious disease specialists are closely following four variants of the novel coronavirus. Two have now reached the U.S. They could be more contagious and possibly more deadly, experts caution.

These concerning circumstances must affect our Super Bowl festivities. We all know by now how to protect ourselves and others. Wear a mask covering the nose and mouth. Stay at least six feet away from others in public.

Congrats and thanks, Chiefs. Let’s party!

Kansas City está celebrando esta semana. Incluso las personas que no están interesadas en el fútbol americano profesional se sienten orgullosas de la victoria de los Chiefs el domingo en el juego de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills. Los campeones reinantes del Súper Bowl ahora se dirigen a su segundo Súper Bowl consecutivo. El campeonato anual de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) de este año se jugará en la cálida Tampa, Florida. Los Chiefs se enfrentarán a los Tampa Bay Buccaneers en su estadio local.

El Súper Bowl LV del 7 de febrero marca el segundo enfrentamiento de esta temporada entre Kansas City y Tampa Bay, cuya última victoria en el Súper Bowl fue en 2002. El 29 de noviembre, los Chiefs vencieron a los Buccaneers 27-24 en el Arrowhead Stadium.

Nuestras atracciones locales, edificios públicos y monumentos proclaman el orgullo del equipo. Las fuentes de la entrada principal del Crown Center son de color rojo intenso. Union Station instaló una pantalla gigante con la frase “Run It Back” donde las familias hacen fila de manera segura para tomar fotografías. El querido monumento colgó pancartas de los Chiefs Campeones de la AFC en la fachada sur y envolvió su gigantesco T-Rex en indumentaria de los Chiefs.

Los jardines frente al Ayuntamiento de Kansas City, el Monumento a la Primera Guerra Mundial y el palacio de justicia del condado están pintados con el logo de los Chiefs y el lema Run It Back, que alimenta la expectativa de una segunda victoria consecutiva en el Súper Bowl.

Las tiendas del área metropolitana que venden artículos deportivos tienen a sus empleados trabajando febrilmente para mantener la ropa y los recuerdos de los Chiefs en los estantes. La victoria de los Chiefs el 24 de enero y las apariciones consecutivas en el Súper Bowl beneficiaron a los restauradores locales. Los bares y restaurantes se beneficiaron de la reunión de fanáticos para animar a su equipo o pedir comida para llevar para las fiestas en casa.

Como escribió Charles Goldman en USATodaySports.com después del juego de campeonato de la AFC entre los Chiefs y los Buccaneers, “Hay muchos elogios para todos”. Nuestros Kansas City Chiefs merecen nuestras felicitaciones y nuestra gratitud.

Como equipo de la NFL, nos enorgullecen. Su arduo trabajo ha ganado la atención internacional de la ciudad y les ha dado a los fanáticos una feliz distracción de la pandemia. Y, lo que es más importante, en este panorama dividido políticamente amargo, el “poder unificador único” de los deportes competitivos ha unido a los fanáticos de los Chiefs. Por el momento, han dejado de lado sus diferencias para apoyar a su equipo.

Es un buen momento para unirnos y animar al equipo local y su temporada 2020-21. El número de muertes por coronavirus y nuevos casos ha disminuido drásticamente en las últimas dos semanas, reportan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Y pese a que las vacunas avanzan a paso de tortuga, las personas se vacunan.

Sin embargo, no podemos ser complacientes ni relajar la guardia, advierten los expertos en salud. Los principales especialistas en enfermedades infecciosas del país están siguiendo de cerca cuatro variantes del nuevo coronavirus. Dos han llegado a Estados Unidos. Podrían ser más contagiosos y posiblemente más mortales, advierten los expertos.

Estas circunstancias preocupantes deben afectar nuestras festividades del Súper Bowl. Todos sabemos ahora cómo protegernos a nosotros mismos y a los demás. Use una máscara que cubra la nariz y la boca. Manténgase al menos a seis pies de distancia de otras personas en público.

Felicidades y gracias, Chiefs. ¡Celebremos!