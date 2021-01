Unified Government Rolls Out Phase 2 COVID-19 Vaccine Priorities

Limited Supplies Means Vaccines Will Be Provided in Phases

Last week the Unified Government Public Health Department (UGPHD) announced details on Phase 2 of the County’s COVID-19 vaccine roll out plan.

“Phase two of our COVID-19 roll out will expand eligibility to more key segments of workers in Wyandotte County,” said Juliann Van Liew, Director of the UGPHD. “Unfortunately, vaccines supplies are still very limited, so we do not have enough vaccines to open this up to everyone in Phase 2 at once. This means we’ll be going through Phase 2 in stages. We have made our prioritization decisions based upon who in our community have the most contact with the public, where we have seen the most COVID-19 outbreaks, and who is most at risk of exposure to the virus or serious illness. We encourage everyone who is interested in getting the vaccine to go ahead and sign up through our online form.”

Who is eligible now:

The Kansas Department of Health and Environment (KDHE) includes some “high contact critical workers” in Phase 2, and certain workers in this group are eligible to get vaccinated in Wyandotte County right now. These are workers who come into more contact with the public and may be at higher risk both for being exposed to and spreading the virus. The UGPHD has already begun vaccinating some of these groups. Employers are encouraged to sign up their employees as a group for vaccinations, prioritizing older employees when possible. Eligible workers include:

*Public safety workers such as police, fire department, EMS and Sheriff’s department

*Workers in K-12 education, including teachers, custodians, bus drivers, administrators, etc.

*Childcare providers – both licensed, in-home childcare providers and center childcare providers and their support staff

*Public transit workers

*United States Postal Service workers

*Department of Motor Vehicle workers

*Grocery, food service and food processing workers

——The UPGHD strongly encourages employers in these industries to sign up their workers right away, due not only to how essential these services are, but also due to the impact on COVID-19 spread in Wyandotte County

——More than 20% of outbreaks in Wyandotte County have been in grocery, food services, and food processing settings

In order for workers in these segments to get vaccinated, their employers must register eligible workers using a form available at ughealth.info/Vaccine. The form can be filled out by employers, organizations, and individuals. Anyone eligible for a vaccine must register first and will be contacted to make an appointment. Van Liew emphasized that people should not go to the UGPHD vaccine facility without an appointment, as walk-in vaccinations are not available.

Van Liew noted that there may be changes to the order of prioritization, depending upon the availability of vaccine doses, future outbreaks and other factors related to the pandemic.

For more information about COVID-19 in Wyandotte County, visit wycokck.org/COVID-19. To learn more and fill out the Vaccine Interest Form get updates on when you are eligible to receive a vaccine, go to ughealth.info/Vaccine, or visit wycokck.org/COVID-19 and click on the mCOVID-19 Vaccines” button. Those who do not have internet access may call 3-1-1 for assistance in filling out the form.

Gobierno Unificado comienza la fase 2 de la prioridades de vacunación contra el COVID-19

Suministros limitados significan que las vacunas se darán en fases

La semana pasada, el Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD) anunció detalles sobre la Fase 2 del plan de implementación de la vacuna COVID-19 del Condado.

“La fase dos de nuestra implementación de COVID-19 ampliará la elegibilidad a más segmentos clave de trabajadores en el condado de Wyandotte”, dijo Juliann Van Liew, directora del UGPHD. “Desafortunadamente, los suministros de vacunas todavía son muy limitados, por lo que no tenemos suficientes vacunas para abrir esto a todos en la Fase 2 a la vez. Esto significa que pasaremos por la Fase 2 por etapas. Hemos tomado nuestras decisiones de priorización basándonos en quiénes en nuestra comunidad tienen más contacto con el público, dónde hemos visto la mayoría de los brotes de COVID-19 y quiénes tienen mayor riesgo de exposición al virus o enfermedad grave. Alentamos a todos los que estén interesados en recibir la vacuna a que sigan adelante y se registren a través de nuestro formulario en línea.”

Quién es elegible ahora:

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE, por sus siglas en inglés) incluye algunos “trabajadores críticos de alto contacto” en la Fase 2, y ciertos trabajadores de este grupo son elegibles para vacunarse en el condado de Wyandotte ahora mismo. Estos son trabajadores que tienen más contacto con el público y pueden tener un mayor riesgo de estar expuestos y de propagar el virus. El UGPHD ya ha comenzado a vacunar a algunos de estos grupos. Se alienta a los empleadores a inscribir a sus empleados como grupo para las vacunas, dando prioridad a los empleados mayores cuando sea posible. Los trabajadores elegibles incluyen:

*Trabajadores de seguridad pública como la policía, el departamento de bomberos, EMS y el departamento del alguacil.

*Trabajadores de la educación K-12, incluidos maestros, conserjes, conductores de autobuses, administradores, etc.

*Proveedores de cuidado infantil: proveedores de cuidado infantil en el hogar con licencia y proveedores de cuidado infantil del centro y su personal de apoyo.

*Trabajadores del transporte público

*Trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos

*Trabajadores del Departamento de Vehículos Motorizados

*Trabajadores de comestibles, servicio de alimentos y procesamiento de alimentos.

——El UPGHD recomienda encarecidamente a los empleadores de estas industrias que inscriban a sus trabajadores de inmediato, no sólo por lo esenciales que son estos servicios, sino también por el impacto en la propagación del COVID-19 en el condado de Wyandotte.

——Más del 20% de los brotes en el condado de Wyandotte se han producido en supermercados, servicios de alimentos y entornos de procesamiento de alimentos.

Para que los trabajadores de estos segmentos se vacunen, sus empleadores deben registrar a los trabajadores elegibles mediante un formulario disponible en ughealth.info/Vaccine. El formulario puede ser llenado por empleadores, organizaciones e individuos. Cualquier persona elegible para una vacuna debe registrarse primero y será contactado para hacer una cita. Van Liew enfatizó que las personas no deben ir a la instalación de vacunas de UGPHD sin una cita, ya que las vacunas sin cita previa no están disponibles.

Van Liew señaló que puede haber cambios en el orden de priorización, dependiendo de la disponibilidad de dosis de vacuna, brotes futuros y otros factores relacionados con la pandemia. Para obtener más información sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19.

Para obtener más información y completar el Formulario de interés en vacunas y obtener actualizaciones sobre cuándo es elegible para recibir una vacuna, vaya a ughealth.info/Vaccine, o visite wycokck.org/COVID-19 y haga clic en el botón “WyCo Vaccine Interest FormCOVID-19 vaccines”. Una vez que su encuesta esté completa, recibirá actualizaciones de la UGPHD sobre la disponibilidad de vacunas y otras noticias sobre cómo vacunarse. Aquellos que no tienen acceso a Internet pueden llamar al 3-1-1 para recibir ayuda para completar el formulario.