Hablando con la abogada:TPS/DACA Time to Travel!

It is cold now, but the summer is coming! Apply now to obtain a Travel Permit if you have TPS or DACA! Make plans now to spend the warm months with family and friends. We can help you get your travel permit now!

Persons with Temporary Protected Status can request permission to take a trip outside of the United States. The permission is called Advance Parole and is a simple process. It takes about two months to receive the permit after applying. The travel permit is good for a year, but it is safest to travel while your work card is officially valid through Oct 2021. You will also need a valid passport from your country. Most people visit their country of origin, but that is not required. You do not have to tell the immigration where you plan to go or when.

For DACAs, you must show a humanitarian reason (like visiting grandparents or other relatives) or that the trip is for work or school. For humanitarian reasons, you will need information about the relative you want to visit. This usually includes birth certificates showing the relationship and a short letter from their doctor about why it is necessary to travel now. You can also use death certificates if you would like to visit your grandparents’ graves. You must tell the immigration when you want to travel and they will give you a 1-2 month window to do so.

Many DACA holders have US citizen spouses that could help them become permanent residents once they have a legal entry. A quick trip outside of the US with an Advance Parole document could open doors for your family’s future. Call us with your questions or to make an appointment today at 816-895-6363.

TPS/DACA – ¡Hora de viajar!

¡Hace frío ahora, pero se acerca el verano! ¡Solicite ahora para obtener un permiso de viaje si tiene TPS o DACA! Haga planes ahora para pasar los meses cálidos con familiares y amigos. ¡Podemos ayudarlo a obtener su permiso de viaje ahora!

Las personas con estatus de protección temporal pueden solicitar permiso para hacer un viaje fuera de los Estados Unidos. El permiso se llama Advance Parole y es un proceso simple. Se necesitan aproximadamente dos meses para recibir el permiso después de la solicitud. El permiso de viaje es válido por un año, pero es más seguro viajar mientras su tarjeta de trabajo sea oficialmente válida hasta octubre de 2021. También necesitará un pasaporte válido de su país. La mayoría de las personas visitan su país de origen, pero eso no es obligatorio. No es necesario que le diga a inmigración adónde planea ir o cuándo.

Para DACA, debe mostrar una razón humanitaria (como visitar a los abuelos u otros familiares) o que el viaje es por trabajo o escuela. Por razones humanitarias, necesitará información sobre el familiar que desea visitar. Esto generalmente incluye certificados de nacimiento que muestran la relación y una breve carta de su médico sobre por qué es necesario viajar ahora. También puede utilizar certificados de defunción si desea visitar las tumbas de sus abuelos. Debe informar a inmigración cuándo desea viajar y le darán una ventana de 1 a 2 meses para hacerlo.

Muchos titulares de DACA tienen cónyuges ciudadanos estadounidenses que podrían ayudarlos a convertirse en residentes permanentes una vez que tengan una entrada legal. Un viaje rápido fuera de los EE. UU. Con un documento de libertad condicional anticipada podría abrir puertas para el futuro de su familia. Llámenos con sus preguntas o para programar una cita hoy al 816-895-6363.