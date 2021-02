WyCo Seniors Ages 85+ Can Get COVID-19 Vaccine Now!

Here’s What You Need to Do to Get Your Vaccination

Now Wyandotte County senior citizens aged 85 and over are eligible to get COVID-19 vaccinations. Highest priority is given to the oldest adults in this group. The reason the County is having to prioritize older seniors is due to the very limited supplies of vaccines. Officials with the Unified Government Public Health Department offered some insight.

“We are so happy to be able to start providing vaccines for seniors in our community, while still offering vaccines to critical workers who are at high risk for exposure,” said Juliann Van Liew, Director of the UGPHD. “As we roll out vaccinations for people age 85 and older, we are beginning with our oldest seniors first, such as those who are 95 and older, because they are more vulnerable to serious illness or death from COVID-19. Unfortunately, vaccine supplies are still limited, but we felt it was important that we start vaccinating these folks given the level of risk they face. As we get additional vaccines, we will begin scheduling younger age groups of our seniors.”

What Seniors Need to Do Right Now

It’s critically important for seniors (with help from family or friends if needed) to fill out the UGPHD’s vaccination survey so they can be notified when there are vaccine doses available for them. The survey can be found online at ughealth.info/vaccine, or by going to wycokck.org/COVID-19 and clicking on COVID-19 Vaccines. From there, click on the large button that says “Fill Out the Vaccine Interest Form”. The form is available in both English and Spanish. For those without an internet connection, please call 3-1-1 for assistance in filling out the form.

Once you have filled out the form, you’ll receive updates as to when you are eligible for a vaccine, how to make an appointment, etc.

Tips for Getting Your Vaccine

When it’s time for you to get your COVID-19 vaccine, keep these tips in mind:

Do not arrive at the vaccination facilities before they open at 9 a.m. This will not get you in faster, and can actually create longer wait times at the beginning of the day compared to later in the day.

Please eat something (even a snack) before getting your vaccination.

Be prepared to wait in the observation area for 15-30 minutes after your vaccination – this is a standard precaution for everyone receiving the COVID-19 vaccine.

Wear a short-sleeved shirt so you can be vaccinated more easily (if it’s cold out, wear a sweater, coat or jacket over your short-sleeved shirt).

For more information about COVID-19 vaccinations in Wyandotte County visit ughealth.info/vaccine, or call 3-1-1. For updates on COVID-19 in Wyandotte County visit wycokck.org/COVID-19.

¡Las personas mayores de WyCo de 85 años o más ya pueden recibir la vacuna contra COVID-19!

Esto es lo que debe hacer para vacunarse

Ahora, las personas mayores del condado de Wyandotte de 85 años o más son elegibles para recibir las vacunas contra el COVID-19. Se da la máxima prioridad a los adultos mayores de mayor edad de este grupo. La razón por la que el condado tiene que dar prioridad a las personas mayores se debe a los suministros muy limitados de vacunas. Funcionarios del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado ofrecieron algunas ideas.

“Estamos muy contentos de poder comenzar a proporcionar vacunas para personas mayores en nuestra comunidad, mientras seguimos ofreciendo vacunas a trabajadores críticos que tienen un alto riesgo de exposición”, dijo Juliann Van Liew, directora de UGPHD. “A medida que implementamos las vacunas para personas de 85 años o más, comenzamos primero con las personas mayores de mayor edad, como las de 95 años o más, porque son más vulnerables a enfermedades graves o la muerte por COVID-19. Desafortunadamente, los suministros de vacunas aún son limitados, pero sentimos que era importante que comenzáramos a vacunar a estas personas dado el nivel de riesgo que enfrentan. A medida que recibamos vacunas adicionales, comenzaremos a programar grupos de edades más jóvenes de nuestros adultos mayores”.

Lo que las personas mayores deben hacer ahora mismo

Es de vital importancia para las personas mayores (con la ayuda de familiares o amigos si es necesario) completar la encuesta de vacunación del UGPHD para que puedan ser notificados cuando haya dosis de vacuna disponibles para ellos. La encuesta se puede encontrar en línea en ughealth.info/vaccine, o en wycokck.org/COVID-19 y haciendo clic en COVID-19 Vaccines. Desde allí, haga clic en el botón grande que dice “Complete el formulario de interés en vacunas”. El formulario está disponible en inglés y español. Para aquellos que no tienen conexión a Internet, llame al 3-1-1 para obtener ayuda para completar el formulario.

Una vez que haya completado el formulario, recibirá actualizaciones sobre cuándo es elegible para una vacuna, cómo hacer una cita, etc.

Consejos para recibir su vacuna

Cuando sea el momento de recibir la vacuna contra el COVID-19, tenga en cuenta estos consejos:

*No llegue a las instalaciones de vacunación antes de que abran a las 9 a.m. Esto no hará que lo atiendan más rápido y, de hecho, puede generar tiempos de espera más largos al comienzo del día en comparación con más tarde.

*Por favor coma algo (incluso un bocadillo) antes de vacunarse. Esté preparado para esperar en el área de observación durante 15 a 30 minutos después de su vacunación; esta es una precaución estándar para todas las personas que reciben la vacuna contra el COVID-19.

*Use una camisa de manga corta para que pueda ser vacunado más fácilmente (si hace frío, use un suéter, abrigo o chaqueta sobre la camisa de manga corta).

Para obtener más información sobre las vacunas COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite ughealth.info/vaccine o llame al 3-1-1. Para obtener actualizaciones sobre COVID-19 en el condado de Wyandotte, visite wycokck.org/COVID-19.