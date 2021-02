Northwest Missouri State University- Kansas City is a partner with the Hispanic Development Fund.

Apply for a scholarship from the HDF to attend Northwest right here in Kansas City!

Application deadline is March 1.

Students looking to pursue a degree or complete a degree may be eligible to receive a HDF scholarship to Northwest – Kansas City. Northwest offers undergraduate completion programs in applied science, business, marketing, communication, education, human services, psychology & technology.

Start earning your degree at any phase and at your pace.

• Evening classes at our state-of-the-art facility

• $1,800 yearly savings with textbook and laptop program

• 7-week classes taught by industry professionals

• Direct access to academic advisors

• Relationship-based learning

• Small class sizes with a dedication to student success

Become a Bearcat with the help of a scholarship to Northwest – Kansas City from HDF.

Learn more at nwinkc.com/HDF or full scholarship information, visit hdfkc.org and gkccf.academicworks.com

Other Northwest scholarships for freshmen, continuing education, transfer and graduate students are available through the American Dream Grant, the Bearcat Advantage and other programs. Learn more at www.nwmissouri.edu/finaid/scholarships.

Northwest Missouri State University-Kansas City se asocia con el Hispanic Development Fund

¡Solicite una beca del HDF para asistir a Northwest aquí mismo en Kansas City!

La fecha límite de solicitud es el 1 de marzo.

Los estudiantes que buscan obtener un título o completar un título pueden ser elegibles para recibir una beca HDF para Northwest – Kansas City. Northwest ofrece programas de finalización de licenciatura en ciencias aplicadas, negocios, marketing, comunicación, educación, servicios humanos, psicología y tecnología.

Comience a obtener su título en cualquier etapa y a su ritmo.

*Clases nocturnas en nuestras instalaciones de última generación.

*Ahorro anual de $1,800 con el programa de libros de texto y computadoras portátiles.

*Clases de 7 semanas impartidas por profesionales de la industria.

*Acceso directo a asesores académicos.

*Aprendizaje basado en relaciones

*Clases pequeñas con dedicación al éxito de los estudiantes.

Conviértete en Bearcat con la ayuda de una beca para Northwest – Kansas City de HDF.

Obtenga más información en nwinkc.com/HDF o para información completa sobre becas, visite hdfkc.org y gkccf.academicworks.com.

Otras becas de Northwest para estudiantes de primer año, educación continua, de transferencia y estudiantes de posgrado están disponibles a través de American Dream Grant, Bearcat Advantage y otros programas. Obtenga más información en www.nwmissouri.edu/finaid/scholarships.