Wyandotte County Residents 80 and Older Can Now Get COVID-19 Vaccines Without an Appointment

Remember to Bring Proof of Age and Address

Good news for senior citizens age 80 and over in Wyandotte County! Now they can get COVID-19 vaccines without an appointment at the Unified Government Public Health Department’s mass vaccination facilities. Wyandotte County seniors over 80 can come in any time between 9 a.m. and 3 p.m. at one of these locations:

West Location (former Best Buy facility)

10500 Parallel Parkway

Kansas City, KS 66109

Central Location (former Kmart facility)

7836 State Avenue

Kansas City, KS 66112

A new Eastern Wyandotte County vaccine facility is now open!

100 S 20th St.

Kansas City, KS 66102

Seniors must bring the following with them:

*An ID or other proof of age (such as a drivers’ license, other government ID, birth certificate, etc.)

*Something showing their address (such as an ID, a piece of mail, etc.)

The UGPHD understands that not all people who live in Wyandotte County have a government-issued ID, and that this may be a barrier to vaccine access. An ID or other proof of age is needed for walk-ins of people age 80 and older at this time but may not be required for all vaccinations. The UGPHD team and partner organizations are working on strategies to remove this barrier in upcoming stages of the vaccine roll-out.

In addition, some people age 80+ may need to have someone with them, such as a family member, friend or caregiver. If the person accompanying them is age 65-79 and live in Wyandotte County, they may also be vaccinated at the same time, without an appointment. They must also bring an ID and other documents showing their age and address.

Residentes de 80 años o más del condado de Wyandotte ahora pueden recibir las vacunas contra el COVID-19 sin una cita

Recuerde traer comprobante de edad y domicilio

¡Buenas noticias para las personas mayores de 80 años o más en el condado de Wyandotte! Ahora pueden recibir las vacunas contra el COVID-19 sin una cita en las instalaciones de vacunación masiva del Departamento de Salud Pública del Gobierno Unificado (UGPHD, por sus siglas en inglés). Las personas mayores del condado de Wyandotte mayores de 80 años pueden ingresar en cualquier momento entre las 9 a.m. y las 3 p.m. en una de estas ubicaciones:

Ubicación oeste (antigua instalación de Best Buy)

10500 Parallel Parkway

Kansas City, KS 66109

Ubicación central (antigua instalación de Kmart)

7836 State Avenue

Kansas City, KS 66112

¡Una nueva instalación de vacunas al este del condado de Wyandotte ya está abierta!

100 S 20th St.

Kansas City, KS 66102

Las personas mayores deben traer:

*Una identificación u otra prueba de edad (como una licencia de conducir, otra identificación gubernamental, certificado de nacimiento, etc.)

*Algo que muestre su dirección (como una identificación, una pieza de correo, etc.)

El UGPHD comprende que no todas las personas que viven en el condado de Wyandotte tienen una identificación emitida por el gobierno y que esto puede ser una barrera para el acceso a las vacunas. Se necesita una identificación u otra prueba de edad para las personas que tienen 80 años o más en este momento, pero es posible que no sean necesarias para todas las vacunas. El equipo de UGPHD y las organizaciones asociadas están trabajando en estrategias para eliminar esta barrera en las próximas etapas del lanzamiento de la vacuna.

Además, algunas personas mayores de 80 años pueden necesitar que alguien las acompañe, como un familiar, un amigo o un cuidador. Si la persona que los acompaña tiene entre 65 y 79 años y vive en el condado de Wyandotte, también pueden vacunarse al mismo tiempo, sin cita previa. También deben traer una identificación y otros documentos que demuestren su edad y dirección.