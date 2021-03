Beloved Mexican clown dead at age 75

By Chara

Ricardo Gonzalez, best known for his clown character “Cepillin,” has died.

Media outlets reported that the 75-year-old, Mexican-born entertainer died Monday (March 8) in Mexico City after several days of being hospitalized. Complications from pneumonia and heart failure were listed as the causes of death.

According to Mexican media outlets, Gonzalez had cancer and was receiving treatment. He also had undergone back surgery and was recovering until complications arose.

His child, Ricardo Jr., issued a statement during the weekend requesting prayers for his dad.

Gonzalez was born Feb. 7, 1946, in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. During his long, distinguished career, he was a TV show host and recorded several records. His most famous songs included “Las Mananitas” (Mañanitas in Spanish), “El Bosque de la China” and “En la feria de Cepillin.” He became known in Latin America for his love for children.

Gonzalez was known as a celebrity sports fan, too. Specifically, he was a fan of Monterrey Football Club.

Gonzalez’s Cepillin character was well-loved, including by Shawnee, Kan., fan Hector Perez.

“When I … (learned) he had passed away, I felt very sad and I cried a lot,” he said.

“Cepillin means my childhood, my happiness. … I always wanted to meet him, and now, it can’t be possible,” Perez added.

Muere Cepillín a los 75 años

Ricardo González, mejor conocido por su personaje de payaso “Cepillín”, falleció.

Medios de comunicación reportaron que el artista de 75 años, nacido en México, murió el lunes (8 de marzo) en la Ciudad de México después de varios días de ser hospitalizado. Complicaciones de una neumonía e insuficiencia cardíaca se enumeraron como las causas de muerte.

Según medios de comunicación mexicanos, González tenía cáncer y estaba recibiendo tratamiento. También se había sometido a una cirugía de espalda y se estaba recuperando hasta que surgieron complicaciones.

Su hijo, Ricardo Jr., emitió un comunicado durante el fin de semana solicitando oraciones por su papá.

González nació el 7 de febrero de 1946 en Monterrey, Nuevo León, México. Durante su larga y distinguida carrera, fue presentador de programas de televisión y grabó varios discos. Sus canciones más famosas incluyen “Las Mañanitas”, “El Bosque de la China” y “En la feria de Cepillín”. Se hizo conocido en América Latina por su amor por los niños.

También era conocido como un fanático de los deportes. Específicamente, era fanático del Monterrey Football Club.

Su personaje de Cepillín era muy querido, incluso por Héctor Pérez, fanático de Shawnee, Kansas.

“Cuando yo … (supe) que había fallecido, me sentí muy triste y lloré mucho”, dijo. “Cepillín significa mi infancia, mi felicidad. … Siempre quise conocerlo y ahora no puede ser posible”, agregó Pérez.