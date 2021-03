Women’s History Month: Piedra empowering immigrants through the law

By Tere Siqueira

Each March, to honor Women’s History Month, Dos Mundos honors Latinas whose accomplishments have helped and/or inspired the community. One of this year’s eight honorees is Jessica Piedra, a Kansas City area immigrant rights advocate and lawyer.

The mother of two has been involved in immigration rights since high school. After finishing college in Mexico, Piedra joined an immigration law firm as a legal assistant. Soon after, she started law school, then went through the immigration process with her husband.

“Having my own family face the uncertainty of being undocumented and then separated for almost a year has impacted how I serve my clients,” Piedra said. “I know firsthand the struggles and suffering they deal with every day. Many are separated from their children and families. I am always honored to … (hear) their stories and delighted when I can help them reunite at last.”

Hearing the many difficult circumstances her clients face is one of the most challenging parts of Piedra’s job, she acknowledged. However, the joy of knowing her work is making a difference for families and the community in general overcomes any obstacles, Piedra said.

Through years of community organizing, Piedra has helped clients and others overcome their obstacles by connecting them to community resources. Her work, for example, led to Missouri’s public universities accepting Deferred Action for Child Arrivals program students. She considers that one of the proudest achievements in her career.

“Undocumented students were barred from attending in 2008,” she said. “In 2012, I explained to the UMKC (University of Missouri-Kansas City) Hispanic Advisory Board that DACA students were not barred and the university started admitting them right away.”

This past year has been a huge turning point for Piedra’s career. When the coronavirus pandemic began in 2020, her firm was about to close. However, she did not give up and started working with a business coach. Today, her firm has tripled the amount of cases it handles each month. Her staff has grown from two to 15, including five people based outside the United States.

Piedra plans to help even more families by expanding her law firm. She hopes the U.S. government will help facilitate the immigration process as her work continues.

“We are hoping this year will bring immigration reform,” she said. “It will be wonderful to assist our undocumented brothers and sisters in obtaining permanent protection with dignity and respect.”

In observation of Women’s History Month, Piedra encourages all area Latinas to strive for their dreams, even if those around them have doubts.

“When I had my son at 20 years old, everyone told me that I should drop out of college,” the lawyer said. “But I didn’t listen. Now, I am living a wonderful life for my family and am able to serve my community. Find people who believe in you. And most of all, believe in yourself.”

Piedras has a son and a daughter. Her son, a Cristo Rey High School graduate, is pursuing a career. Her daughter will graduate this year from Lincoln College Preparatory Academy in Kansas City, Missouri, and plans to attend Rockhurst University this fall.

Piedra empodera a los inmigrantes a través de la ley

Cada marzo, para honrar el Mes de la Historia de la Mujer, Dos Mundos honra a las latinas cuyos logros han ayudado y/o inspirado a la comunidad. Una de las ocho homenajeadas de este año es Jessica Piedra, defensora y abogada de los derechos de los inmigrantes en el área de Kansas City.

La madre de dos ha estado involucrada en los derechos de inmigración desde la preparatoria. Después de terminar la universidad en México, Piedra se unió a un bufete de abogados de inmigración como asistente legal. Poco después, comenzó la facultad de derecho y luego pasó por el proceso de inmigración con su esposo.

“El hecho de que mi propia familia se enfrentara a la incer-tidumbre de ser indocu-mentado y luego estar separada durante casi un año ha impactado la forma en que sirvo a mis clientes”, dijo Piedra. “Conozco de primera mano las luchas y el sufrimiento que enfrentan todos los días. Muchos están separados de sus hijos y familias. Siempre me siento honrada de escuchar sus historias y me encanta cuando puedo ayudarlos a reunirse”.

Piedra reconoció que escuchar las muchas circunstancias difíciles que enfrentan sus clientes es una de las partes más desafiantes de su trabajo. Sin embargo, también dijo que la alegría de saber que lo que hace marca una diferencia para las familias y la comunidad en general supera cualquier obstáculo.

A través de años de organización comunitaria, Piedra ha ayudado a clientes y otras personas a superar sus obstáculos al conectarlos con los recursos de la comunidad. Su trabajo, por ejemplo, llevó a que las universidades públicas de Missouri aceptaran estudiantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Considera que es uno de los logros de los que más se enorgullece en su carrera.

“A los estudiantes indocumentados se les prohibió asistir en el 2008”, dijo. “En el 2012, le expliqué al Consejo Hispano de la UMKC (Universidad de Missouri-Kansas City) porque los estudiantes de DACA no debían ser negados el acceso y la universidad comenzó a admitirlos de inmediato”.

El año pasado ha sido un gran punto de despegue para la carrera de Piedra. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus en el 2020, su empresa estaba a punto de cerrar. Sin embargo, ella no se rindió y comenzó a trabajar con un asesor empresarial. Hoy, su firma ha triplicado la cantidad de casos que maneja cada mes. Su personal ha crecido de dos a 15, incluidas cinco personas que viven fuera de los Estados Unidos.

Piedra planea ayudar a más familias ampliando su bufete de abogados. Ella espera que el gobierno de los Estados Unidos ayude a facilitar el proceso de inmigración a medida que continúa su trabajo.

“Esperamos que este año aparezca una reforma migratoria”, dijo. “Será maravilloso ayudar a nuestros hermanos y hermanas indocumentados a obtener protección permanente con dignidad y respeto”.

En conmemoración del Mes de la Historia de la Mujer, Piedra anima a todas las latinas del área a luchar por sus sueños, incluso si quienes las rodean tienen dudas.

“Cuando tuve a mi hijo a los 20 años, todos me dijeron que debía dejar la universidad”, dijo el abogado. «Pero no los escuché. Ahora estoy viviendo una vida maravillosa con mi familia y puedo servir a mi comunidad. Encuentra personas que crean en ti. Y, sobre todo, cree en ti mismo”.

Piedra tiene un hijo y una hija. Su hijo, graduado de Cristo Rey High School, y esta desarrollando una exitosa carrera. Su hija se graduará este año de Lincoln College Preparatory Academy en Kansas City, Missouri, y planea asistir a la Universidad Rockhurst este otoño.