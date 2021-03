Beware of fraudulent KDOL social media pages

Please be aware of fraudulent social media accounts and websites impersonating the Kansas Department of Labor. These accounts and websites are not managed by KDOL. Do not click on any links or provide any personal information to these accounts. If you receive a message or comment from a social media account impersonating KDOL, report it immediately. Make sure you are only using www.GetKansasBenefits.gov or www.PUA.GetKansasBenefits.gov when accessing your unemployment benefits account.

How to check if the social media account is not a scam:

· Check the name of the account for any spelling errors or letters replaced by numbers (0 instead of O)

· Check that the handle is correct (@KansasDOL)

· Check how many likes and followers the page has. The official KDOL page has over 30 thousand at this time.

· Check that the correct address listed on the page.

· Check that the correct email and website are listed on the page.

Tenga cuidado con páginas de redes sociales de KDOL falsas

Tenga en cuenta las cuentas de redes sociales y los sitios web fraudulentos que se hacen pasar por el Departamento de Trabajo de Kansas (KDOL, por sus siglas en inglés). Estas cuentas y sitios web no son administrados por KDOL. No haga clic en ningún enlace ni proporcione información personal a estas cuentas. Si recibe un mensaje o comentario de una cuenta de una red social que se hace pasar por KDOL, infórmelo de inmediato. Asegúrese de utilizar únicamente www.GetKansasBenefits.gov o www.PUA.GetKansasBenefits.gov cuando acceda a su cuenta de beneficios por desempleo.

Cómo verificar si la cuenta de la red social no es una estafa:

*Verifique el nombre de la cuenta en busca de errores ortográficos o letras reemplazadas por números (0 en lugar de O)

*Verifique que el handle sea correcto (@KansasDOL)

*Comprueba cuántos me gusta y seguidores tiene la página. La página oficial de KDOL tiene más de 30 mil en este momento.

*Compruebe que la dirección correcta figura en la página.

*Verifique que el correo electrónico y el sitio web correctos estén listados en la página.