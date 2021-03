Hablando con Jessica Piedra: TPS for Venezuelans!

Indeed, this is a great time for Venezuelans! President Joe Biden’s administration has designated Venezuela for Temporary Protected Status (TPS) which gives protection from deportation and a work permit!

This new induction, which comes from the Secretary of Homeland Security, Alejandro N. Mayorkas, enables Venezuelan nationals (and individuals without nationality who last resided in Venezuela) currently residing in the United States to file initial applications for TPS and for work permits.

As for the eligibility requirements, only those Venezuelans who can demonstrate continuous residence in the United States as of March 8, 2021, are eligible for TPS under Venezuela’s designation.

If you meet this requirement and want to apply for TPS, contact my legal team (816-895-6363), and we will help you file an application with U.S. Citizenship and Immigration Services within the 180-day registration period. Then, prepare yourself to undergo security and background checks as part of determining eligibility.

Coming back to Mayorkas’ words: “The living conditions in Venezuela reveal a country in turmoil, unable to protect its own citizens.” He continued by saying that it is in times of “extraordinary and temporary circumstances like these” that the United States steps forward to support eligible Venezuelan nationals already present here (in the U.S.).

It is well known in the immigration field that TPS can be extended to a country with conditions that fall into one or more of the following statutory bases for designation: ongoing armed conflict, environmental disasters, or extraordinary and temporary conditions.

In the case of Venezuela, the designation is due to extraordinary and temporary conditions that “prevent nationals from returning safely, including a complex humanitarian crisis marked by widespread hunger and malnutrition, a growing influence and presence of non-state armed groups, repression, and a crumbling infrastructure,” according to the official U.S. Department of Homeland Security statement.

I’m here to help! My team and I provide you with step-by-step guidance, support, and advice in the process of applying for TPS, as long as you meet the requirements to be eligible!

Are you ready? Call us at 816-895-6363 for more information and to start your case!

¡TPS para los venezolanos! –

En efecto, ¡es un gran momento para los venezolanos! La administración del presidente Joe Biden ha designado a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS) que provee protección de deportación y un permiso de trabajo!

Esta nueva inducción, que proviene del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, permite a los nacionales venezolanos (y a las personas sin nacionalidad que hayan residido por última vez en Venezuela) que actualmente residen en los Estados Unidos, presentar solicitudes iniciales de TPS y un permiso de trabajo.

En cuanto a los requisitos de elegibilidad, sólo aquellos venezolanos que puedan demostrar residencia continua en los Estados Unidos a partir del 8 de marzo de 2021, son elegibles para el TPS bajo la designación de Venezuela.

Si usted cumple con este requisito y quiere solicitar el TPS, póngase en contacto con mi equipo legal (816-895-6363), y le ayudaremos a presentar una solicitud ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos dentro del período de registro de 180 días. Luego, prepárese para someterse a controles de seguridad y de antecedentes como parte de la determinación de la elegibilidad.

Volviendo a las palabras de Mayorkas: «Las condiciones de vida en Venezuela revelan un país en estado de confusión, incapaz de proteger a sus propios ciudadanos». Continuó diciendo que es en tiempos de «circunstancias extraordinarias y temporales como estas» que Estados Unidos da un paso adelante para apoyar a los ciudadanos venezolanos elegibles que ya están presentes aquí (en los Estados Unidos).

Es bien sabido en el campo de la inmigración que el TPS puede extenderse a un país con condiciones que caen en una o más de las siguientes bases estatutarias para la designación: conflicto armado en curso, desastres ambientales, o condiciones extraordinarias y temporales.

En el caso de Venezuela, la designación se debe a las condiciones extraordinarias y temporales que «impiden que los nacionales regresen de forma segura, incluyendo una compleja crisis humanitaria marcada por el hambre y la desnutrición generalizadas, una creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, la represión y una infraestructura que se desmorona», según el comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Estoy aquí para ayudarle! Mi equipo y yo le proporcionamos orientación, apoyo y asesoramiento paso a paso en el proceso de solicitar el TPS, siempre y cuando cumpla con los requisitos para ser elegible.

¿Está listo? ¡Llámenos al 816-895-6363 para más información y para comenzar su caso!