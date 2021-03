Ten dead in shooting at a grocery store in Colorado

By Roberta Pardo

A gunman killed 10 people at a Boulder, Colorado, grocery store on Monday (March 22).

The victims, including a police officer who responded to the scene, were ages 20 to 65.

A 21-year-old man has been charged with 10 counts of first-degree murder. The motives for the rampage remain unknown as police continues investigating the attack.

Hundreds have paid their respects to the victims at a growing makeshift memorial near the grocery store, adorning it with wreaths, candles, banners reading “#BoulderStrong” and 10 crosses with blue hearts and the victims’ names.

The attack was the nation’s deadliest mass shooting since the 2019 assault on a Walmart in El Paso, Texas, where a gunman killed 22 people. This year, it follows the March 16 shooting that left eight people dead at three massage businesses in Atlanta, Georgia.

Both the Boulder and Atlanta shootings prompted President Joe Biden called on Congress to tighten gun laws.

“I just can’t imagine how the families are feeling, the victims whose futures were stolen from them, from their families, from their loved ones, who now have to struggle to go on and try to make sense of what’s happened,” he said at a press conference.

According to an arrest affidavit obtained by the Associated Press, the suspect in the Colorado shooting bought a Ruger AR-556 pistol — which resembles an AR-15 rifle — on March 16, six days before the attack.

Colorado ranked fifth in the country for most mass shootings since 1999 in a 2019 analysis by The Denver Post.

Diez muertos en tiroteo en una tienda de abarrotes en Colorado

Un hombre armado mató a 10 personas en una tienda de comestibles de Boulder, Colorado, el lunes (22 de marzo).

Las víctimas, incluido un oficial de policía que acudió al lugar, tenían entre 20 y 65 años.

Un hombre 21 años ha sido acusado de 10 cargos de asesinato en primer grado. Los motivos del alboroto siguen sin conocerse mientras la policía continúa investigando el ataque. Cientos de personas han presentado sus respetos a las víctimas en un memorial improvisado en crecimiento cerca de la tienda de comestibles, adornado con coronas, velas, pancartas que dicen “#BoulderStrong” y 10 cruces con corazones azules y los nombres de las víctimas.

El ataque fue el tiroteo masivo más mortífero del país desde el asalto de 2019 a un Walmart en el Paso, Texas, donde un hombre armado mató a 22 personas. Este año, ocurrió menos de una semana después del tiroteo del 16 de marzo que dejó ocho personas muertas en tres negocios de masajes en Atlanta, Georgia.

Tanto los tiroteos en Boulder como en Atlanta hicieron que el presidente Joe Biden pidiera al Congreso que endureciera las leyes sobre armas.

“No puedo imaginar cómo se sienten las familias, las víctimas a quienes les robaron el futuro, a sus familias, a sus seres queridos, que ahora tienen que luchar para seguir adelante y tratar de dar sentido a lo que sucedió”, dijo.

Según una declaración jurada de arresto obtenida por Associated Press, el sospechoso del tiroteo en Colorado compró una pistola Ruger AR-556, que se asemeja a un rifle AR-15, el 16 de marzo, seis días antes del ataque.

Colorado ocupó el quinto lugar en el país en cuanto a la mayoría de los tiroteos masivos desde 1999 en un análisis de 2019 de The Denver Post.